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Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов

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Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 1
Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 2
Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 3
Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 4
Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 5
Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 6
Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 7
Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 8
Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 9
Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 10
Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 11
Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 12
Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 13
Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 14
Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный для планшетов
  • Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 1
  • Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 2
  • Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 3
  • Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 4
  • Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 5
  • Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 6
  • Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 7
  • Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 8
  • Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 9
  • Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 10
  • Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 11
  • Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 12
  • Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 13
  • Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 14
  • Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323772
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Держатель автомобильный для планшетов
Место установки
в вентрешетку
Материал
пластик
Крепление
прищепка
Крепление устройства
зажим
Поворот на 360 градусов
Да
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
95

Описание товара Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов

Автомобильный держатель на решетку вентиляции для устройств с диагональю 2.5 - 6

Отзывы о товаре Держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов

25.10.2022
Максим

Достоинства:
Держатель компактный, абсолютно не мешается, на решетку фиксируется надежно, не отваливается, сделан из прочного пластика, телефон держит хорошо, и удобно его извлекать, при необходимости

Недостатки:
не заметил

Комментарий:
надежно крепится. смотрися тоже симпотично, не занимает много места



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Держатель автомобильный для планшетов
Место установки
в вентрешетку
Материал
пластик
Крепление
прищепка
Крепление устройства
зажим
Поворот на 360 градусов
Да
Описание
Автомобильный держатель на решетку вентиляции для устройств с диагональю 2.5 - 6
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.10.2022
Максим

Достоинства:
Держатель компактный, абсолютно не мешается, на решетку фиксируется надежно, не отваливается, сделан из прочного пластика, телефон держит хорошо, и удобно его извлекать, при необходимости

Недостатки:
не заметил

Комментарий:
надежно крепится. смотрися тоже симпотично, не занимает много места


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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