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Держатель Wiiix HT-47Vmg магнитный черный/серебристый для смартфонов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель Wiiix HT-47Vmg магнитный черный/серебристый для смартфонов

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Держатель Wiiix HT-47Vmg магнитный черный/серебристый для смартфонов - фото 1
Держатель Wiiix HT-47Vmg магнитный черный/серебристый для смартфонов - фото 2
Держатель Wiiix HT-47Vmg магнитный черный/серебристый для смартфонов - фото 3
Держатель Wiiix HT-47Vmg магнитный черный/серебристый для смартфонов - фото 4
Держатель Wiiix HT-47Vmg магнитный черный/серебристый для смартфонов - фото 5
Держатель Wiiix HT-47Vmg магнитный черный/серебристый для смартфонов - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный для смартфонов
  • Держатель Wiiix HT-47Vmg магнитный черный/серебристый для смартфонов - фото 1
  • Держатель Wiiix HT-47Vmg магнитный черный/серебристый для смартфонов - фото 2
  • Держатель Wiiix HT-47Vmg магнитный черный/серебристый для смартфонов - фото 3
  • Держатель Wiiix HT-47Vmg магнитный черный/серебристый для смартфонов - фото 4
  • Держатель Wiiix HT-47Vmg магнитный черный/серебристый для смартфонов - фото 5
  • Держатель Wiiix HT-47Vmg магнитный черный/серебристый для смартфонов - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209863
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Характеристики

Бренд
WIIIX
Тип товара
Держатель автомобильный для смартфонов
Раздвижная часть держателя
нет
Способ крепления
к воздуховоду, на лобовое стекло, на приборную панель
Место установки
в вентрешетку
Материал
металл, пластик
Тип крепления
магнит
Крепление
прищепка
Крепление устройства
магнитное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х4
Вес, г.
107

Описание товара Держатель Wiiix HT-47Vmg магнитный черный/серебристый для смартфонов

Автомобильный магнитный держатель для смартфона, крепление на решетку вентиляции



Теги товара: магнитные

Отзывы о товаре Держатель Wiiix HT-47Vmg магнитный черный/серебристый для смартфонов




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Характеристики
Бренд
WIIIX
Тип товара
Держатель автомобильный для смартфонов
Раздвижная часть держателя
нет
Способ крепления
к воздуховоду, на лобовое стекло, на приборную панель
Место установки
в вентрешетку
Материал
металл, пластик
Тип крепления
магнит
Крепление
прищепка
Крепление устройства
магнитное
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильный магнитный держатель для смартфона, крепление на решетку вентиляции


Теги товара: магнитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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