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Автомобильный держатель Crab Air mini для смартфонов 3.5-5 дюймов, крепление на решетку, Deppa купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильный держатель Crab Air mini для смартфонов 3.5-5 дюймов, крепление на решетку, Deppa

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Автомобильный держатель Crab Air mini для смартфонов 3.5&quot;-5&quot;, крепление на решетку, Deppa - фото 1
Автомобильный держатель Crab Air mini для смартфонов 3.5&quot;-5&quot;, крепление на решетку, Deppa - фото 2
Автомобильный держатель Crab Air mini для смартфонов 3.5&quot;-5&quot;, крепление на решетку, Deppa - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный для смартфонов
  • Автомобильный держатель Crab Air mini для смартфонов 3.5&quot;-5&quot;, крепление на решетку, Deppa - фото 1
  • Автомобильный держатель Crab Air mini для смартфонов 3.5&quot;-5&quot;, крепление на решетку, Deppa - фото 2
  • Автомобильный держатель Crab Air mini для смартфонов 3.5&quot;-5&quot;, крепление на решетку, Deppa - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 156013
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Характеристики

Бренд
DEPPA
Тип товара
Держатель автомобильный для смартфонов
Размеры в упаковке, см
13х9х8
Вес, г.
110

Описание товара Автомобильный держатель Crab Air mini для смартфонов 3.5-5 дюймов, крепление на решетку, Deppa

Крепится на вентиляционную решетку в салоне автомобиля. Такой монтаж позволяет установить мобильное устройство в удобном месте и сохранить обзор через лобовое стекло. Площадка держателя дополнена раздвижными фиксирующими элементами, которые делают этот аксессуар универсальным решением для использования с разными моделями мобильных устройств.

Отзывы о товаре Автомобильный держатель Crab Air mini для смартфонов 3.5-5 дюймов, крепление на решетку, Deppa




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Характеристики
Бренд
DEPPA
Тип товара
Держатель автомобильный для смартфонов
Описание
Крепится на вентиляционную решетку в салоне автомобиля. Такой монтаж позволяет установить мобильное устройство в удобном месте и сохранить обзор через лобовое стекло. Площадка держателя дополнена раздвижными фиксирующими элементами, которые делают этот аксессуар универсальным решением для использования с разными моделями мобильных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильный держатель Crab Air mini для смартфонов 3.5-5 дюймов, крепление на решетку, Deppa - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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