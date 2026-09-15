Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black
Описание товара Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black Описание товара Держатель для проводов UGREEN LP208 (70585) Black Подходит для кабеля диаметром 5 мм. Нетканый двусторонний клей, крепкая фиксация. Материал силикагель, устойчивость к давлению. Подходит для поверхности из любых материалов: таких как бумага/метал/дерево/стекло/мрамор. Комбинация зажимов: возможно использования всех вместе или по одному Смотрите также: SIM-карты , Автомобильные держатели , Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов , Внешние аккумуляторы , Зарядные устройства для телефонов , Защитные стекла, пленки для телефонов , Кабели и адаптеры , Мобильные телефоны , Очки виртуальной реальности , Прочие аксессуары для смартфонов , Умные часы , Чехлы для телефонов , магнитные , универсальные Смотрите также: Автомобильные держатели , Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов , Внешние аккумуляторы , Зарядные устройства для телефонов , Защитные стекла, пленки для телефонов , Кабели и адаптеры , Мобильные телефоны , Прочие аксессуары для смартфонов , Смартфоны , Умные очки , Умные часы , Чехлы для телефонов , магнитные
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