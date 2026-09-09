Мышь Logitech M100 Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M100 Black USB
Проводная мышь Logitech M100 – это классическое устройство для управления компьютером или лэптопом с помощью курсора на экране и отдаче команд для выполнения текущих задач. Манипулятор имеет лаконичный дизайн в черных тонах. Покрытие корпуса имеет матовую текстуру, благодаря чему ладонь не скользит. Симметричная форма подходит для любой руки. Logitech M100 функционирует на оптическом датчике перемещения, который обеспечивает высокую точность позиционирования курсора. Разрешающая способность составляет 1000 dpi, что позволяет использовать мышь для решения различных задач на компьютере. Манипулятор подключается по кабелю через USB-разъем.
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