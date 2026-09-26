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Мышь Oklick 245M White USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 245M White USB

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Мышь Oklick 245M White USB - фото 1
Мышь Oklick 245M White USB - фото 2
Мышь Oklick 245M White USB - фото 3
Мышь Oklick 245M White USB - фото 4
Мышь Oklick 245M White USB - фото 5
Мышь Oklick 245M White USB - фото 6
Мышь Oklick 245M White USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Oklick 245M White USB - фото 1
  • Мышь Oklick 245M White USB - фото 2
  • Мышь Oklick 245M White USB - фото 3
  • Мышь Oklick 245M White USB - фото 4
  • Мышь Oklick 245M White USB - фото 5
  • Мышь Oklick 245M White USB - фото 6
  • Мышь Oklick 245M White USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
610 руб.  690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155681
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
64x37x119 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
160

Описание товара Мышь Oklick 245M White USB

Мышь Oklick представляет собой идеальное сочетание стиля, удобства и функциональности. Эта белоснежная мышь с проводным подключением предназначена для использования с ПК и станет отличным выбором для повседневных задач. Вес устройства составляет 110 грамм, что обеспечивает устойчивость и комфорт при использовании. Длина провода — 1.5 метра, что позволяет свободно перемещать мышь в пределах рабочего пространства без ограничения движений. Благодаря симметричному дизайну и удобному хвату данная модель подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее универсальным решением для всех пользователей. Oklick оснащена высококачественным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивая точное и плавное движение курсора на экране. Интерфейс подключения через USB Type-A обеспечивает легкую установку без дополнительного программного обеспечения. Эта мышь — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и удобство в использовании, а элегантный белый цвет станет стильным дополнением к любому рабочему месту.



Теги товара: Для левшей, Белые

Отзывы о товаре Мышь Oklick 245M White USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
64x37x119 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick представляет собой идеальное сочетание стиля, удобства и функциональности. Эта белоснежная мышь с проводным подключением предназначена для использования с ПК и станет отличным выбором для повседневных задач. Вес устройства составляет 110 грамм, что обеспечивает устойчивость и комфорт при использовании. Длина провода — 1.5 метра, что позволяет свободно перемещать мышь в пределах рабочего пространства без ограничения движений. Благодаря симметричному дизайну и удобному хвату данная модель подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее универсальным решением для всех пользователей. Oklick оснащена высококачественным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивая точное и плавное движение курсора на экране. Интерфейс подключения через USB Type-A обеспечивает легкую установку без дополнительного программного обеспечения. Эта мышь — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и удобство в использовании, а элегантный белый цвет станет стильным дополнением к любому рабочему месту.


Теги товара: Для левшей, Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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