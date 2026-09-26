Мышь Oklick 245M White USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 245M White USB
Мышь Oklick представляет собой идеальное сочетание стиля, удобства и функциональности. Эта белоснежная мышь с проводным подключением предназначена для использования с ПК и станет отличным выбором для повседневных задач. Вес устройства составляет 110 грамм, что обеспечивает устойчивость и комфорт при использовании. Длина провода — 1.5 метра, что позволяет свободно перемещать мышь в пределах рабочего пространства без ограничения движений. Благодаря симметричному дизайну и удобному хвату данная модель подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее универсальным решением для всех пользователей. Oklick оснащена высококачественным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивая точное и плавное движение курсора на экране. Интерфейс подключения через USB Type-A обеспечивает легкую установку без дополнительного программного обеспечения. Эта мышь — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и удобство в использовании, а элегантный белый цвет станет стильным дополнением к любому рабочему месту.
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Теги товара: Для левшей, Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для левшей, Белые
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