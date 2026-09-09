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Pearl Jam - Binaural (0889854091217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pearl Jam - Binaural (0889854091217) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Pearl Jam Binaural - фото 1
Виниловая Пластинка Pearl Jam Binaural - фото 2
Виниловая Пластинка Pearl Jam Binaural - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая Пластинка Pearl Jam Binaural - фото 1
  • Виниловая Пластинка Pearl Jam Binaural - фото 2
  • Виниловая Пластинка Pearl Jam Binaural - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 153871
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pearl Jam - Binaural (0889854091217) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PEARL JAM
filter_none Товар входит в коллекцию PEARL JAM

Коллекция PEARL JAM


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pearl Jam - Binaural (0889854091217) виниловая пластинка

Track List

A1Breakerfall2:19
A2Gods' Dice2:26
A3Evacuation2:56
A4Light Years5:06
B1Nothing As It Seems5:22
B2Thin Air3:32
B3Insignificance4:28
C1Of The Girl5:07
C2Grievance3:14
C3Rival3:38
D1Sleight Of Hand4:47
D2Soon Forget1:46
D3.1Parting Ways7:17
D3.2Writers Block

Отзывы о товаре Pearl Jam - Binaural (0889854091217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Breakerfall2:19
A2Gods' Dice2:26
A3Evacuation2:56
A4Light Years5:06
B1Nothing As It Seems5:22
B2Thin Air3:32
B3Insignificance4:28
C1Of The Girl5:07
C2Grievance3:14
C3Rival3:38
D1Sleight Of Hand4:47
D2Soon Forget1:46
D3.1Parting Ways7:17
D3.2Writers Block
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Pearl Jam - Binaural (0889854091217) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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