Pearl Jam - Riot Act (0889854091316) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 153866
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 630 руб.
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Коллекция PEARL JAM
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pearl Jam - Riot Act (0889854091316) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Can't Keep
|3:39
|A2
|Save You
|3:50
|A3
|Love Boat Captain
|4:36
|B1
|Cropduster
|3:51
|B2
|Ghost
|3:15
|B3
|I Am Mine
|3:35
|B4
|Thumbing My Way
|4:10
|C1
|You Are
|4:30
|C2
|Get Right
|2:38
|C3
|Green Disease
|2:41
|C4
|Help Help
|3:35
|D1
|Bu$hleaguer
|3:57
|D2
|1/2 Full
|4:10
|D3
|Arc
|1:05
|D4
|All Or None
|4:37
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Can't Keep
|3:39
|A2
|Save You
|3:50
|A3
|Love Boat Captain
|4:36
|B1
|Cropduster
|3:51
|B2
|Ghost
|3:15
|B3
|I Am Mine
|3:35
|B4
|Thumbing My Way
|4:10
|C1
|You Are
|4:30
|C2
|Get Right
|2:38
|C3
|Green Disease
|2:41
|C4
|Help Help
|3:35
|D1
|Bu$hleaguer
|3:57
|D2
|1/2 Full
|4:10
|D3
|Arc
|1:05
|D4
|All Or None
|4:37
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Pearl Jam - Riot Act (0889854091316) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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