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Sepultura, Roots (0081227934262) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sepultura, Roots (0081227934262) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Sepultura Roots - фото 1
Виниловая Пластинка Sepultura Roots - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая Пластинка Sepultura Roots - фото 1
  • Виниловая Пластинка Sepultura Roots - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 152905
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sepultura, Roots (0081227934262) виниловая пластинка

Track List

A1Roots Bloody Roots
A2Attitude
A3Cut-Throat
A4Ratamahatta
A5Breed Apart
A6Straighthate
B1Spit
B2Lookaway
B3Dusted
B4Born Stubborn
B5Jasco
B6Itsari
B7Ambush
C1Endangered Species
C2Dictatorshit

Bonus Tracks

C3Ratamahatta (2 Meter Sessions)
C4Roots Bloody Roots (2 Meter Sessions)
C5Attitude (2 Meter Sessions)
C6Kaiowas (Take 1, Previously Unreleased)
D1Procreation [Of The Wicked]
D2Roots Bloody Roots (Demo)
D3Attitude (Instrumental Rough Mix)
D4Cutthroat (Instrumental Rough Mix)
D5Dictatorshit (Instrumental Rough Mix)
D6Untitled (Demo)
D7R.D.P. (Demo)
D8Dusted (Demo)

Отзывы о товаре Sepultura, Roots (0081227934262) виниловая пластинка

04.10.2023
Михаил

Достоинства:
Лучший альбом!
Само издание тоже очень хорошее.
Нет вопросов!

Недостатки:
нет



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Roots Bloody Roots
A2Attitude
A3Cut-Throat
A4Ratamahatta
A5Breed Apart
A6Straighthate
B1Spit
B2Lookaway
B3Dusted
B4Born Stubborn
B5Jasco
B6Itsari
B7Ambush
C1Endangered Species
C2Dictatorshit

Bonus Tracks

C3Ratamahatta (2 Meter Sessions)
C4Roots Bloody Roots (2 Meter Sessions)
C5Attitude (2 Meter Sessions)
C6Kaiowas (Take 1, Previously Unreleased)
D1Procreation [Of The Wicked]
D2Roots Bloody Roots (Demo)
D3Attitude (Instrumental Rough Mix)
D4Cutthroat (Instrumental Rough Mix)
D5Dictatorshit (Instrumental Rough Mix)
D6Untitled (Demo)
D7R.D.P. (Demo)
D8Dusted (Demo)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
04.10.2023
Михаил

Достоинства:
Лучший альбом!
Само издание тоже очень хорошее.
Нет вопросов!

Недостатки:
нет


Sepultura, Roots (0081227934262) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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