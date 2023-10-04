Sepultura, Roots (0081227934262) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 152905
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sepultura, Roots (0081227934262) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Roots Bloody Roots
|A2
|Attitude
|A3
|Cut-Throat
|A4
|Ratamahatta
|A5
|Breed Apart
|A6
|Straighthate
|B1
|Spit
|B2
|Lookaway
|B3
|Dusted
|B4
|Born Stubborn
|B5
|Jasco
|B6
|Itsari
|B7
|Ambush
|C1
|Endangered Species
|C2
|Dictatorshit
Bonus Tracks
|C3
|Ratamahatta (2 Meter Sessions)
|C4
|Roots Bloody Roots (2 Meter Sessions)
|C5
|Attitude (2 Meter Sessions)
|C6
|Kaiowas (Take 1, Previously Unreleased)
|D1
|Procreation [Of The Wicked]
|D2
|Roots Bloody Roots (Demo)
|D3
|Attitude (Instrumental Rough Mix)
|D4
|Cutthroat (Instrumental Rough Mix)
|D5
|Dictatorshit (Instrumental Rough Mix)
|D6
|Untitled (Demo)
|D7
|R.D.P. (Demo)
|D8
|Dusted (Demo)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Roots Bloody Roots
|A2
|Attitude
|A3
|Cut-Throat
|A4
|Ratamahatta
|A5
|Breed Apart
|A6
|Straighthate
|B1
|Spit
|B2
|Lookaway
|B3
|Dusted
|B4
|Born Stubborn
|B5
|Jasco
|B6
|Itsari
|B7
|Ambush
|C1
|Endangered Species
|C2
|Dictatorshit
Bonus Tracks
|C3
|Ratamahatta (2 Meter Sessions)
|C4
|Roots Bloody Roots (2 Meter Sessions)
|C5
|Attitude (2 Meter Sessions)
|C6
|Kaiowas (Take 1, Previously Unreleased)
|D1
|Procreation [Of The Wicked]
|D2
|Roots Bloody Roots (Demo)
|D3
|Attitude (Instrumental Rough Mix)
|D4
|Cutthroat (Instrumental Rough Mix)
|D5
|Dictatorshit (Instrumental Rough Mix)
|D6
|Untitled (Demo)
|D7
|R.D.P. (Demo)
|D8
|Dusted (Demo)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Лучший альбом!
Само издание тоже очень хорошее.
Нет вопросов!
Недостатки:
нет
Sepultura, Roots (0081227934262) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sepultura, Roots (0081227934262) виниловая пластинка
Достоинства:
Лучший альбом!
Само издание тоже очень хорошее.
Нет вопросов!
Недостатки:
нет