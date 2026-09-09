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Sepultura, Chaos A.D. (0081227934248) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sepultura, Chaos A.D. (0081227934248) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Sepultura Chaos A.D. - фото 1
Виниловая Пластинка Sepultura Chaos A.D. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая Пластинка Sepultura Chaos A.D. - фото 1
  • Виниловая Пластинка Sepultura Chaos A.D. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 152904
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sepultura, Chaos A.D. (0081227934248) виниловая пластинка

Track List

A1Refuse/Resist
A2Territory
A3Slave New World
A4Amen
A5Kaiowas
A6Propaganda
B1Biotech Is Godzilla
B2Nomad
B3We Who Are Not As Others
B4Manifest
B5The Hunt
B6Clenched Fist
C1Chaos BC
C2Symptom Of The Universe
C3Inhuman Nature
C4Policia
C5Crucificados Pelo Sistema
C6Propaganda (Instrumental Writing Session)
C7Clenched Fist (Instrumental Writing Session Ver. 2)
D1Refuse/Resist
D2Slave New World
D3Propaganda
D4Kaiowas
D5Clenched Fist
D6Biotech Is Godzilla
D7Territory

Отзывы о товаре Sepultura, Chaos A.D. (0081227934248) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Refuse/Resist
A2Territory
A3Slave New World
A4Amen
A5Kaiowas
A6Propaganda
B1Biotech Is Godzilla
B2Nomad
B3We Who Are Not As Others
B4Manifest
B5The Hunt
B6Clenched Fist
C1Chaos BC
C2Symptom Of The Universe
C3Inhuman Nature
C4Policia
C5Crucificados Pelo Sistema
C6Propaganda (Instrumental Writing Session)
C7Clenched Fist (Instrumental Writing Session Ver. 2)
D1Refuse/Resist
D2Slave New World
D3Propaganda
D4Kaiowas
D5Clenched Fist
D6Biotech Is Godzilla
D7Territory
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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