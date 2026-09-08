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Bob Dylan - Slow Train Coming (0889854492311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Dylan - Slow Train Coming (0889854492311) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Slow Train Coming (0889854492311) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Slow Train Coming (0889854492311) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
SLOW TRAIN COMING
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Slow Train Coming (0889854492311) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Slow Train Coming (0889854492311) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 152861
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Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854492311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
SLOW TRAIN COMING
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Gotta Serve Somebody, Precious Angel, I Believe in You, Slow Train, Gonna Change My Way of Thinking, Do Right to Me Baby (Do Unto Others), When You Gonna Wake Up, Man Gave Names to All the Animals, When He Returns
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Slow Train Coming (0889854492311) виниловая пластинка

Track List

A1Gotta Serve Somebody5:23
A2Precious Angel6:30
A3I Believe In You5:08
A4Slow Train5:57
B1Gonna Change My Way Of Thinking5:27
B2Do Right To Me Baby (Do Unto Others)3:52
B3When You Gonna Wake Up5:28
B4Man Give Names To All The Animals4:25
B5When He Returns4:29

Отзывы о товаре Bob Dylan - Slow Train Coming (0889854492311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854492311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
SLOW TRAIN COMING
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Gotta Serve Somebody, Precious Angel, I Believe in You, Slow Train, Gonna Change My Way of Thinking, Do Right to Me Baby (Do Unto Others), When You Gonna Wake Up, Man Gave Names to All the Animals, When He Returns
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Gotta Serve Somebody5:23
A2Precious Angel6:30
A3I Believe In You5:08
A4Slow Train5:57
B1Gonna Change My Way Of Thinking5:27
B2Do Right To Me Baby (Do Unto Others)3:52
B3When You Gonna Wake Up5:28
B4Man Give Names To All The Animals4:25
B5When He Returns4:29
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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