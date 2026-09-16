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Владимир Кузьмин - Слезы в Огне +(постер) (4680068804602) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Слезы в Огне +(постер) (4680068804602) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Слезы в Огне +(постер) (4680068804602) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Слезы в Огне +(постер) (4680068804602) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Кузьмин - Слезы в Огне +(постер) (4680068804602) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Кузьмин - Слезы в Огне +(постер) (4680068804602) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Слезы в Огне +(постер)
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Слезы в Огне +(постер) (4680068804602) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Слезы в Огне +(постер) (4680068804602) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Слезы в Огне +(постер) (4680068804602) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Кузьмин - Слезы в Огне +(постер) (4680068804602) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708067
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Владимир Кузьмин - Слезы в Огне +(постер) (4680068804602) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Слезы в Огне +(постер)
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Когда я стану другим, Желтая дорога, Озаренье, Душа, Слезы в огне, Грустная песня, Все, что я хочу, Позвони мне среди ночи, Я падаю вниз
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Слезы в Огне +(постер) (4680068804602) виниловая пластинка

Номерной альбом всеми известного и любимого музыканта Владимира Кузьмина.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Слезы в Огне +(постер) (4680068804602) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Слезы в Огне +(постер)
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Когда я стану другим, Желтая дорога, Озаренье, Душа, Слезы в огне, Грустная песня, Все, что я хочу, Позвони мне среди ночи, Я падаю вниз
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Номерной альбом всеми известного и любимого музыканта Владимира Кузьмина.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Владимир Кузьмин - Слезы в Огне +(постер) (4680068804602) виниловая пластинка - по цене 2850 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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