Владимир Кузьмин - Dirty Sounds (+постер) (4680068804541) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Dirty Sounds
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
В наличии
Код товара: 696070
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2 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Dirty Sounds
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Loverguy, How Are You Doing Without Me, Every Little Love Songs, Lonely Blues, Dirty Sounds, I Don't Have To Look For You, Mama (Tell Me What To Do), Music Of You Footsteps, Resque Me, California Rain
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Владимир Кузьмин - Dirty Sounds (+постер) (4680068804541) виниловая пластинка
Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, звукорежиссёр, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик», народный артист РФ. Выпустил 28 сольных альбомов и 2 альбома в составе рок-группы «Динамик», написал более 300 песен.
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Теги товара: Русский рок, Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Dirty Sounds
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Loverguy, How Are You Doing Without Me, Every Little Love Songs, Lonely Blues, Dirty Sounds, I Don't Have To Look For You, Mama (Tell Me What To Do), Music Of You Footsteps, Resque Me, California Rain
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, звукорежиссёр, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик», народный артист РФ. Выпустил 28 сольных альбомов и 2 альбома в составе рок-группы «Динамик», написал более 300 песен.
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Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Купить Владимир Кузьмин - Dirty Sounds (+постер) (4680068804541) виниловая пластинка - по цене 2850 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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