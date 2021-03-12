OST - Trainspotting (20th Anniversary) (0190295919948) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Trainspotting: Music from the Motion Picture
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 143577
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Загружаем...
5 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0190295919948]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Trainspotting: Music from the Motion Picture
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Iggy Pop–Lust For Life, Brian Eno–Deep Blue Day, Primal Scream–Trainspotting, Sleeper (2)–Atomic Order–Temptation, Iggy Pop–Nightclubbing, Blur–Sing, Lou Reed–Perfect Day, Pulp–Mile End, Bedrock Featuring KYO–For What You Dream Of (Full On Renaissance Mix), Elastica (2)–2:1, Leftfield–A Final Hit, Underworld–Born Slippy (NUXX), Damon Albarn–Closet Romantic
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Trainspotting (20th Anniversary) (0190295919948) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Iggy Pop – Lust For Life
|5:11
|A2
|Brian Eno – Deep Blue Day
|3:56
|A3
|Primal Scream – Trainspotting
|10:33
|B1
|Sleeper (2) – Atomic
|5:08
|B2
|New Order – Temptation
|6:59
|B3
|Iggy Pop – Nightclubbing
|4:12
|C1
|Blur – Sing
|6:00
|C2
|Lou Reed – Perfect Day
|3:43
|C3
|Pulp – Mile End
|4:30
|C4
|Bedrock, KYO – For What You Dream Of (Full On Renaissance Mix)
|6:24
|D1
|Elastica (2) – 2:1
|2:32
|D2
|Leftfield – A Final Hit
|3:15
|D3
|Underworld – Born Slippy (NUXX)
|9:43
|D4
|Damon Albarn – Closet Romantic
|3:08
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0190295919948]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Trainspotting: Music from the Motion Picture
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Iggy Pop–Lust For Life, Brian Eno–Deep Blue Day, Primal Scream–Trainspotting, Sleeper (2)–Atomic Order–Temptation, Iggy Pop–Nightclubbing, Blur–Sing, Lou Reed–Perfect Day, Pulp–Mile End, Bedrock Featuring KYO–For What You Dream Of (Full On Renaissance Mix), Elastica (2)–2:1, Leftfield–A Final Hit, Underworld–Born Slippy (NUXX), Damon Albarn–Closet Romantic
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|Iggy Pop – Lust For Life
|5:11
|A2
|Brian Eno – Deep Blue Day
|3:56
|A3
|Primal Scream – Trainspotting
|10:33
|B1
|Sleeper (2) – Atomic
|5:08
|B2
|New Order – Temptation
|6:59
|B3
|Iggy Pop – Nightclubbing
|4:12
|C1
|Blur – Sing
|6:00
|C2
|Lou Reed – Perfect Day
|3:43
|C3
|Pulp – Mile End
|4:30
|C4
|Bedrock, KYO – For What You Dream Of (Full On Renaissance Mix)
|6:24
|D1
|Elastica (2) – 2:1
|2:32
|D2
|Leftfield – A Final Hit
|3:15
|D3
|Underworld – Born Slippy (NUXX)
|9:43
|D4
|Damon Albarn – Closet Romantic
|3:08
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Достоинства:
Прекрасное качество печати, юбилейное издание к 20-летию культового фильма с классным саундтреком. Качество массы хорошее, без шумов. писка и визуально без повреждений.
Комментарий:
Рекомендую к покупке, вся классика в одном месте. На котофото самая низкая цена получилась
OST - Trainspotting (20th Anniversary) (0190295919948) виниловая пластинка - купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Trainspotting (20th Anniversary) (0190295919948) виниловая пластинка
Достоинства:
Прекрасное качество печати, юбилейное издание к 20-летию культового фильма с классным саундтреком. Качество массы хорошее, без шумов. писка и визуально без повреждений.
Комментарий:
Рекомендую к покупке, вся классика в одном месте. На котофото самая низкая цена получилась