Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
Pretty Odd
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
В наличии
Код товара: 142615
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3 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678969447]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
Pretty Odd
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
We're So Starving, Nine in the Afternoon, She's a Handsome Woman, Do You Know What I'm Seeing?, That Green Gentleman (Things Have Changed), I Have Friends in Holy Spaces, Northern Downpour, When the Day Met the Night, Pas de Cheval, The Piano Knows Something I Don't Know, Behind the Sea, Folkin' Around, She Had the World, From a Mountain in the Middle of the Cabins, Mad as Rabbits
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка
Track List
|A1
|We're So Starving
|1:21
|A2
|Nine In The Afternoon
|3:12
|A3
|She's A Handsome Woman
|3:12
|A4
|Do You Know What I'm Seeing?
|4:14
|A5
|That Green Gentleman (Things Have Changed)
|3:15
|A6
|I Have Friends In Holy Spaces
|1:56
|A7
|Northern Downpour
|4:08
|A8
|When The Day Met The Night
|4:54
|B1
|Pas De Cheval
|2:39
|B2
|The Piano Knows Something I Don't Know
|3:44
|B3
|Behind The Sea
|3:33
|B4
|Folkin' Around
|1:55
|B5
|She Had The World
|3:47
|B6
|From A Mountain In The Middle Of The Cabins
|3:02
|B7
|Mad As Rabbits
|3:48
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678969447]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
Pretty Odd
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
We're So Starving, Nine in the Afternoon, She's a Handsome Woman, Do You Know What I'm Seeing?, That Green Gentleman (Things Have Changed), I Have Friends in Holy Spaces, Northern Downpour, When the Day Met the Night, Pas de Cheval, The Piano Knows Something I Don't Know, Behind the Sea, Folkin' Around, She Had the World, From a Mountain in the Middle of the Cabins, Mad as Rabbits
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|We're So Starving
|1:21
|A2
|Nine In The Afternoon
|3:12
|A3
|She's A Handsome Woman
|3:12
|A4
|Do You Know What I'm Seeing?
|4:14
|A5
|That Green Gentleman (Things Have Changed)
|3:15
|A6
|I Have Friends In Holy Spaces
|1:56
|A7
|Northern Downpour
|4:08
|A8
|When The Day Met The Night
|4:54
|B1
|Pas De Cheval
|2:39
|B2
|The Piano Knows Something I Don't Know
|3:44
|B3
|Behind The Sea
|3:33
|B4
|Folkin' Around
|1:55
|B5
|She Had The World
|3:47
|B6
|From A Mountain In The Middle Of The Cabins
|3:02
|B7
|Mad As Rabbits
|3:48
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Panic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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