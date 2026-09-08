Hans Zimmer - The Classics (0889853228119) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 140155
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hans Zimmer - The Classics (0889853228119) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Dark Knight Rises: Main Theme
|A2
|Themes From Pirates Of The Caribbean
|A3
|Gladiator Rhapsody
|B1
|Crimson Tide: Main Theme
|B2
|Inception: Time
|B3
|The Lion King: This Land
|C1
|Gladiator: Now We Are Free
|C2
|Man Of Steel: Flight
|C3
|The Thin Red Line: Light
|D1
|Gladiator: The Battle Scene
|D2
|Inception: Mombasa
|D3
|Interstellar: The Docking Scene
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|The Dark Knight Rises: Main Theme
|A2
|Themes From Pirates Of The Caribbean
|A3
|Gladiator Rhapsody
|B1
|Crimson Tide: Main Theme
|B2
|Inception: Time
|B3
|The Lion King: This Land
|C1
|Gladiator: Now We Are Free
|C2
|Man Of Steel: Flight
|C3
|The Thin Red Line: Light
|D1
|Gladiator: The Battle Scene
|D2
|Inception: Mombasa
|D3
|Interstellar: The Docking Scene
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Hans Zimmer - The Classics (0889853228119) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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