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Britney Spears - Glory (0889853635917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Britney Spears - Glory (0889853635917) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Spears, Britney, Glory (0889853635917)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 140090
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Britney Spears - Glory (0889853635917) виниловая пластинка

Track List

A1Invitation
A2Do You Wanna Come Over?
A3Make Me...
A4Private Show
B1Man On The Moon
B2Just Luv Me
B3Clumsy
B4Slumber Party
C1Just Like Me
C2Love Me Down
C3Hard To Forget Ya
C4What You Need
D1Better
D2Change Your Mind (No Seas Cortes)
D3Liar
D4If I'm Dancing
D5Coupure Electrique

Отзывы о товаре Britney Spears - Glory (0889853635917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Invitation
A2Do You Wanna Come Over?
A3Make Me...
A4Private Show
B1Man On The Moon
B2Just Luv Me
B3Clumsy
B4Slumber Party
C1Just Like Me
C2Love Me Down
C3Hard To Forget Ya
C4What You Need
D1Better
D2Change Your Mind (No Seas Cortes)
D3Liar
D4If I'm Dancing
D5Coupure Electrique
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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