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Ed Sheeran - ? (Divide) (Deluxe) (45 RPM) (0190295859015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ed Sheeran - ? (Divide) (Deluxe) (45 RPM) (0190295859015) виниловая пластинка

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Ed Sheeran - ? (Divide) (Deluxe) (45 RPM) (0190295859015) виниловая пластинка - фото 1
Ed Sheeran - ? (Divide) (Deluxe) (45 RPM) (0190295859015) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
?
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ed Sheeran - ? (Divide) (Deluxe) (45 RPM) (0190295859015) виниловая пластинка - фото 1
  • Ed Sheeran - ? (Divide) (Deluxe) (45 RPM) (0190295859015) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 140010
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Коллекция SHEERAN, ED
filter_none Товар входит в коллекцию SHEERAN, ED

Коллекция SHEERAN, ED


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295859015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
?
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Eraser, Castle On The Hill, Dive, Shape Of You, Perfect, Galway Girl, Happier, New Man, Hearts Don't Break Around Here, What Do I Know, How Would You Feel (Paean), Supermarket Flowers, Barcelona, Bibia Be Ye Ye, Nancy Mulligan, Save Myself
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ed Sheeran - ? (Divide) (Deluxe) (45 RPM) (0190295859015) виниловая пластинка

Track List

A1Eraser3:46
A2Castle On The Hill4:21
A3Dive3:57
A4Shape Of You3:51
B1Perfect4:22
B2Galway Girl2:49
B3Happier3:26
B4New Man3:07
C1Hearts Don't Break Around Here4:07
C2What Do I Know?3:55
C3How Would You Feel (Paean)4:38
C4Supermarket Flowers3:37
D1Barcelona3:09
D2Bibia Be Ye Ye2:54
D3Nancy Mulligan2:56
D4Save Myself4:04



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Ed Sheeran - ? (Divide) (Deluxe) (45 RPM) (0190295859015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295859015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
?
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Eraser, Castle On The Hill, Dive, Shape Of You, Perfect, Galway Girl, Happier, New Man, Hearts Don't Break Around Here, What Do I Know, How Would You Feel (Paean), Supermarket Flowers, Barcelona, Bibia Be Ye Ye, Nancy Mulligan, Save Myself
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Eraser3:46
A2Castle On The Hill4:21
A3Dive3:57
A4Shape Of You3:51
B1Perfect4:22
B2Galway Girl2:49
B3Happier3:26
B4New Man3:07
C1Hearts Don't Break Around Here4:07
C2What Do I Know?3:55
C3How Would You Feel (Paean)4:38
C4Supermarket Flowers3:37
D1Barcelona3:09
D2Bibia Be Ye Ye2:54
D3Nancy Mulligan2:56
D4Save Myself4:04


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


Ed Sheeran - ? (Divide) (Deluxe) (45 RPM) (0190295859015) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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