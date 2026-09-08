Акустическая система Gembird SPK-203
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%800 руб. 1 599 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 121026
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
2
Описание товара Акустическая система Gembird SPK-203
Портативная акустическая система в деревянном корпусе Gembird SPK-203 отлично подходит для использования с ПК, ноутбуками или нетбуками. Питание от USB-порта. Регулятор громкости.
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Портативная акустическая система в деревянном корпусе Gembird SPK-203 отлично подходит для использования с ПК, ноутбуками или нетбуками. Питание от USB-порта. Регулятор громкости.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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