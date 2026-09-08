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Акустическая система Gembird SPK-203 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Акустическая система Gembird SPK-203

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Акустическая система Gembird SPK-203 - фото 1
Акустическая система Gembird SPK-203 - фото 2
Акустическая система Gembird SPK-203 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
  • Акустическая система Gembird SPK-203 - фото 1
  • Акустическая система Gembird SPK-203 - фото 2
  • Акустическая система Gembird SPK-203 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
800 руб.  1 599 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 121026
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Акустическая система Gembird SPK-203

Портативная акустическая система в деревянном корпусе Gembird SPK-203 отлично подходит для использования с ПК, ноутбуками или нетбуками. Питание от USB-порта. Регулятор громкости.

Отзывы о товаре Акустическая система Gembird SPK-203




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустическая система в деревянном корпусе Gembird SPK-203 отлично подходит для использования с ПК, ноутбуками или нетбуками. Питание от USB-порта. Регулятор громкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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