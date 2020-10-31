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Смартфон Apple iPhone 7 128Gb Silver (MN932RU;A)

Артикул: 116047
  • Смартфон Apple iPhone 7 128Gb Silver (MN932RU;A) - фото 1
  • Смартфон Apple iPhone 7 128Gb Silver (MN932RU;A) - фото 2
  • Смартфон Apple iPhone 7 128Gb Silver (MN932RU;A) - фото 3
  • Смартфон Apple iPhone 7 128Gb Silver (MN932RU;A) - фото 4
Смартфон Apple iPhone 7 128Gb Silver (MN932RU;A) - фото 1
Смартфон Apple iPhone 7 128Gb Silver (MN932RU;A) - фото 2
Смартфон Apple iPhone 7 128Gb Silver (MN932RU;A) - фото 3
Смартфон Apple iPhone 7 128Gb Silver (MN932RU;A) - фото 4
34 230 руб. 
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+ 91 КэтКоинов
Артикул: 116047
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Примем старый смартфон в трейд-ин
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БрендApple
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт1
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер4
Частота процессора2400 МГц
Оперативная память2 Гб
Встроенная память128 Гб
Диагональ экрана, дюйм4.7
Разрешение экрана1334x750
Цветсеребро
Камера, МП12
Поддержка NFCесть
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МП7
Функция беспроводной зарядкинет
Слот для карты памятинет
Тип разъема для зарядкиLightning
Bluetooth4.2
Wi-Fi802.11 ac
Наличие GPS/Глонассесть
Материал корпусаметалл, стекло
Время работы в режиме ожидания240 ч
Влагозащищенный корпусесть
Съемный аккумуляторнет
Емкость аккумулятора1960 мАч
АккумуляторLi-Ion
Операционная системаiOS
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDнет
Сканер отпечатка пальцаесть
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.138

Смартфон Apple iPhone 7 MN932RU/A 128Gb Silver представляет собой стильный современный девайс, обеспечивающий высокое качество связи, работы в различных мобильных приложениях и видео-фото-съемки. Айфон имеет мощный процессор, гарантирующий высокое быстродействие и эффективность. Экран оснащен системой тактильного отклика на прикосновение - работать с таким айфоном очень удобно. Стереодинамики, разнесенные по горизонтали айфона, увеличивают качество звука при прослушивании аудио-контента или видеосвязи. Фронтальная и тыловая фотокамеры гарантируют качественную съемку видеороликов и получение хороших фотографий даже при недостаточном освещении. Смартфон Apple iPhone 7 MN932RU/A 128Gb Silver не боится попадания воды и защищен от проникновения в корпус пыли.

Особенности:

  • Благодаря наличию влагозащищенного корпуса можно не бояться пользоваться айфоном в дождь;
  • Оптическая стабилизация основной камеры обеспечивает качественную фокусировку;
  • Шестилинзовый объектив гарантирует отличное качество видео- и фотосъемки в условиях низкой освещенности;
  • Разрешение видеороликов, снимаемых с помощью айфона, достигает формата 4K;
  • Благодаря расширенному цветовому диапазону фронтальной камеры, селфи-снимки получаются более естественными;
  • Экран айфона поддерживает технологию 3D Touch, благодаря которой обеспечивается тактильный отклик на любое прикосновение;
  • Четырехъядерный процессор обеспечивает высокую производительность и эффективность работы;
  • Мощный аккумулятор отвечает за хорошие показатели автономности работы;
  • Наличие функции Apple Pay позволяет оплачивать различные покупки в приложениях, веб-сайтах и магазинах с помощью айфона;
  • Айфон оснащен мощными стереодинамиками с увеличенным динамическим диапазоном;
  • Вместо пароля можно использовать отпечаток пальца;
  • Габариты корпуса - 6.71x13.83x0.71 см;
  • Оснащен новейшей операционной системой.

Комплектация:

  • Смартфон Apple iPhone 7 MN932RU/A 128Gb Silver;
  • Зарядное устройство;
  • Наушники;
  • Переходник с Lightning на 3.5;
  • Ключик для извлечения SIM-карты;
  • Документация;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Смартфон Apple iPhone 7 128Gb Silver (MN932RU;A)

Видеообзор Смартфон Apple iPhone 7 128Gb Silver (MN932RU;A)



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Самовывоз невозможен
Смартфон Apple iPhone 7 128Gb Silver (MN932RU;A) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 34230 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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