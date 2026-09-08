Наушники A4Tech HS-30 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 109359
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
455
Описание товара Наушники A4Tech HS-30 черный
Комфортабельная гарнитура в классическом черном корпусе станет удачным приобретением как для домашнего использования, так и для офиса. С ней вы сможете не только общаться в Интернете и работать, но и слушать вашу любимую музыку и даже с удобством играть в онлайн-видеоигры, общаясь с другими игроками. Модель с большими и мягкими амбушюрами комфортна и совершенно не ощущается на голове даже после целого дня использования благодаря гибкому двойному оголовью. Микрофон гарнитуры является всенаправленным, а потому улавливает максимальное количество пространственных звуков.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Комфортабельная гарнитура в классическом черном корпусе станет удачным приобретением как для домашнего использования, так и для офиса. С ней вы сможете не только общаться в Интернете и работать, но и слушать вашу любимую музыку и даже с удобством играть в онлайн-видеоигры, общаясь с другими игроками. Модель с большими и мягкими амбушюрами комфортна и совершенно не ощущается на голове даже после целого дня использования благодаря гибкому двойному оголовью. Микрофон гарнитуры является всенаправленным, а потому улавливает максимальное количество пространственных звуков.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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