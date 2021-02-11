Скидки до 65% и -14% по промокоду DAY14
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Скидки до 65% и -14% по промокоду DAY14
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Стоимость
Бренды
Вес в упаковке, кг
  • Показать еще...
  • Свернуть
Соотношение сторонЦвет рамки
  • Показать еще...
  • Свернуть
Частота обновления, ГцUSB-концентратор
Время откликаВстроенные динамики
Габаритные размеры, см
  • Показать еще...
  • Свернуть
Диагональ экрана, дюймКомплект поставки
  • Показать еще...
  • Свернуть
Контрастность
  • Показать еще...
  • Свернуть
Особенности
  • Показать еще...
  • Свернуть
Питание
  • Показать еще...
  • Свернуть
Поддержка синхронизации
  • Показать еще...
  • Свернуть
Покрытие экрана
Разрешение матрицы, Мпикс
  • Показать еще...
  • Свернуть
Разъем USB Type-C
Разъемы
  • Показать еще...
  • Свернуть
Стандарт крепленияТип
  • Показать еще...
  • Свернуть
Тип матрицыУгол обзора по вертикалиУгол обзора по горизонтали