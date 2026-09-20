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Монитор MSI 23.8" Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 23.8" Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096)

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Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 1
Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 2
Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 3
Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 4
Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 5
Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 6
Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 7
Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 8
Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
1
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 1
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 2
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 3
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 4
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 5
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 6
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 7
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 8
  • Монитор MSI 23.8&quot; Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653698
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
игровой
Комплектация
блок питания, документация, кабель HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMIАудиоUSB Type-C
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
541.9x490.1x200.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х41х14
Вес, кг.
6.3

Описание товара Монитор MSI 23.8" Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096)

Монитор MSI - это идеальный выбор для геймеров и пользователей, ценящих высокое качество изображения. Он оснащен 23,8-дюймовым экраном с антибликовым покрытием, что обеспечивает комфортную работу даже при ярком освещении. Максимальное разрешение 1920x1080 пикселей и соотношение сторон 16:9 создают четкую и насыщенную картинку, погружая в атмосферу фильма или игры. Тип матрицы IPS гарантирует живые цвета и стабильное изображение при углах обзора до 178° как по вертикали, так и по горизонтали. Частота обновления 100 Гц и время отклика всего 1 мс делают этот монитор идеальным для динамичных игр, снижая риск размытия движущихся объектов. Встроенные динамики освобождают от необходимости подключать внешние аудиосистемы, а наличие разъема HDMI и выхода на наушники открывает дополнительные возможности для подключения различных устройств и аксессуаров. Для вашего удобства предусмотрена возможность регулировки высоты и наклона экрана, что позволяет настроить монитор под ваш рабочий процесс. Внешний блок питания помогает минимизировать занимаемое пространство и упростить подключение. Данный монитор сочетает в себе все необходимые функции для комфортного и продуктивного использования в различных сценариях, будь то работа, учеба или развлечения.



Теги товара: с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 23.8" Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
игровой
Комплектация
блок питания, документация, кабель HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMIАудиоUSB Type-C
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
541.9x490.1x200.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI - это идеальный выбор для геймеров и пользователей, ценящих высокое качество изображения. Он оснащен 23,8-дюймовым экраном с антибликовым покрытием, что обеспечивает комфортную работу даже при ярком освещении. Максимальное разрешение 1920x1080 пикселей и соотношение сторон 16:9 создают четкую и насыщенную картинку, погружая в атмосферу фильма или игры. Тип матрицы IPS гарантирует живые цвета и стабильное изображение при углах обзора до 178° как по вертикали, так и по горизонтали. Частота обновления 100 Гц и время отклика всего 1 мс делают этот монитор идеальным для динамичных игр, снижая риск размытия движущихся объектов. Встроенные динамики освобождают от необходимости подключать внешние аудиосистемы, а наличие разъема HDMI и выхода на наушники открывает дополнительные возможности для подключения различных устройств и аксессуаров. Для вашего удобства предусмотрена возможность регулировки высоты и наклона экрана, что позволяет настроить монитор под ваш рабочий процесс. Внешний блок питания помогает минимизировать занимаемое пространство и упростить подключение. Данный монитор сочетает в себе все необходимые функции для комфортного и продуктивного использования в различных сценариях, будь то работа, учеба или развлечения.


Теги товара: с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 23.8" Modern MD2412PW White (9S6-3PA59H-096) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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