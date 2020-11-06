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Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL500-W)

Артикул: 223770
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL500-W) - фото 1
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL500-W) - фото 2
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL500-W) - фото 3
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL500-W) - фото 4
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL500-W) - фото 5
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL500-W) - фото 6
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL500-W) - фото 7
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL500-W) - фото 1
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL500-W) - фото 2
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL500-W) - фото 3
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL500-W) - фото 4
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL500-W) - фото 5
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL500-W) - фото 6
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL500-W) - фото 7
25 030 руб. 
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+ 109 КэтКоинов
Артикул: 223770
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLG
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг5,1
Соотношение сторон16:9
Частота обновления, Гц60
Цвет рамкибелый
Угол обзора по горизонтали178°
Угол обзора по вертикали178°
Тип матрицыTFT IPS
ТипЖК-монитор
Стандарт крепления100х100 VESA
РазъемыHDMI, DisplayPort
Время отклика5 мс
Разрешение матрицы, Мпикс3840х2160
Покрытие экранаматовое
Поддержка синхронизацииFreeSync
Контрастность1000:1
Комплект поставкимонитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Диагональ экрана, дюйм27
Габаритные размеры, см62.3x46x20.9
Яркость300 кд/м2
Этот монитор совместим с HDR10 для отображения деталей в светлых и темных местах изображения с высоким динамическим диапазоном. Дисплей LG IPS обладает исключительной точностью цветопередачи, покрывая 98% цветовой гаммы sRGB. Цветовая калибровка помогает поддерживать точный цвет на экране и предотвращает постепенные изменения, сохраняя исходный цвет. Технология Radeon FreeSync ™ уменьшает разрывы и искажения, возникающие между частотой кадров видеокарты и частотой обновления монитора, обеспечивая плавное движение и меньшее подвисание в требовательных играх. Меню на экране простое и интуитивно понятное. Вы можете настроить параметры отображения с помощью нескольких щелчков мыши.


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Самовывоз невозможен
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL500-W) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 25030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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