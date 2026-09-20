Монитор AOC 24.5" AOC AGON 25G3ZM Black-Red
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 24.5" AOC AGON 25G3ZM Black-Red
Монитор AOC 24.5' AGON 25G3ZM Black-Red — это игровой монитор с диагональю экрана 24,5 дюйма. Он имеет разрешение 1920x1080 пикселей и поддерживает технологии AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible. Монитор оснащён быстрой VA-матрицей с временем отклика 0,5 мс и частотой обновления 240 Гц. Это обеспечивает плавное изображение без размытия даже в самых динамичных сценах. Углы обзора составляют 178° по горизонтали и вертикали. Яркость монитора составляет 300 кд/м?, а коэффициент контрастности — 3000:1. Благодаря этому цвета на экране выглядят насыщенными и реалистичными. Для подключения к компьютеру монитор оснащён портами HDMI и DisplayPort. Также есть возможность поворота экрана на 90 градусов для портретного режима. Дизайн монитора выполнен в чёрно-красных тонах, что придаёт ему стильный и современный вид. Подставка позволяет регулировать наклон и высоту экрана. В целом, монитор AOC 24.5' AGON 25G3ZM — это отличный выбор для геймеров, которые ценят качество изображения и высокую частоту обновления.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
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