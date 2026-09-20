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Монитор AOC 24.5" AOC AGON 25G3ZM Black-Red купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 24.5" AOC AGON 25G3ZM Black-Red

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Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 1
Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 2
Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 3
Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 4
Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 5
Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 6
Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 7
Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 8
Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 9
Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 10
Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 11
Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Покрытие экрана
матовое, антибликовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
3000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 1
  • Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 2
  • Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 3
  • Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 4
  • Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 5
  • Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 6
  • Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 7
  • Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 8
  • Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 9
  • Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 10
  • Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 11
  • Монитор AOC 24.5&quot; AOC AGON 25G3ZM Black-Red - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653802
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
игровой
Комплектация
Монитор с подставкой, документация, кабель питания, кабель HDMI, кабель DP
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Покрытие экрана
матовое, антибликовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
3000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium, NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
HDMI DisplayPort Аудио
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х54х16
Вес, кг.
12.7

Описание товара Монитор AOC 24.5" AOC AGON 25G3ZM Black-Red

Монитор AOC 24.5' AGON 25G3ZM Black-Red — это игровой монитор с диагональю экрана 24,5 дюйма. Он имеет разрешение 1920x1080 пикселей и поддерживает технологии AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible. Монитор оснащён быстрой VA-матрицей с временем отклика 0,5 мс и частотой обновления 240 Гц. Это обеспечивает плавное изображение без размытия даже в самых динамичных сценах. Углы обзора составляют 178° по горизонтали и вертикали. Яркость монитора составляет 300 кд/м?, а коэффициент контрастности — 3000:1. Благодаря этому цвета на экране выглядят насыщенными и реалистичными. Для подключения к компьютеру монитор оснащён портами HDMI и DisplayPort. Также есть возможность поворота экрана на 90 градусов для портретного режима. Дизайн монитора выполнен в чёрно-красных тонах, что придаёт ему стильный и современный вид. Подставка позволяет регулировать наклон и высоту экрана. В целом, монитор AOC 24.5' AGON 25G3ZM — это отличный выбор для геймеров, которые ценят качество изображения и высокую частоту обновления.



Теги товара: 24", 240 Гц

Отзывы о товаре Монитор AOC 24.5" AOC AGON 25G3ZM Black-Red




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
игровой
Комплектация
Монитор с подставкой, документация, кабель питания, кабель HDMI, кабель DP
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Покрытие экрана
матовое, антибликовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
3000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
240
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium, NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
HDMI DisplayPort Аудио
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
25
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC 24.5' AGON 25G3ZM Black-Red — это игровой монитор с диагональю экрана 24,5 дюйма. Он имеет разрешение 1920x1080 пикселей и поддерживает технологии AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible. Монитор оснащён быстрой VA-матрицей с временем отклика 0,5 мс и частотой обновления 240 Гц. Это обеспечивает плавное изображение без размытия даже в самых динамичных сценах. Углы обзора составляют 178° по горизонтали и вертикали. Яркость монитора составляет 300 кд/м?, а коэффициент контрастности — 3000:1. Благодаря этому цвета на экране выглядят насыщенными и реалистичными. Для подключения к компьютеру монитор оснащён портами HDMI и DisplayPort. Также есть возможность поворота экрана на 90 градусов для портретного режима. Дизайн монитора выполнен в чёрно-красных тонах, что придаёт ему стильный и современный вид. Подставка позволяет регулировать наклон и высоту экрана. В целом, монитор AOC 24.5' AGON 25G3ZM — это отличный выбор для геймеров, которые ценят качество изображения и высокую частоту обновления.


Теги товара: 24", 240 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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