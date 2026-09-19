Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый
Монитор Asus – это компактное и функциональное устройство, которое станет отличным выбором для тех, кто ценит качество изображения и удобство использования. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с матовым покрытием, этот монитор минимизирует блики и обеспечивает комфортное просмотр в различных условиях освещения. Благодаря IPS-матрице, изображение остается ярким и четким при любых углах обзора, что делает его идеальным для работы и развлечений. Монитор весит всего 0,71 кг вместе с подставкой, что делает его легким и удобным для переноски. Соотношение сторон 16:9 создает идеальные условия для просмотра фильмов и работы с документами. Время отклика в 5 мс обеспечивает четкость и плавность изображения даже в динамичных сценах. Стоит отметить, что монитор Asus не оснащен встроенными динамиками и USB-концентратором, но предлагает все необходимое для эффективной работы и увлекательного времяпрепровождения. Стильный и простой дизайн устройства легко впишется в любой интерьер, а надежное качество бренда Asus гарантирует долговечность и стабильность работы.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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