Монитор MSI 23.8" Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор MSI 23.8" Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204)
Монитор MSI с диагональю экрана 23,8 дюйма предлагает великолепное качество изображения благодаря IPS-матрице и разрешению 1920x1080. Эта модель обеспечивает плавное и чёткое воспроизведение изображений благодаря времени отклика в 1 мс и частоте обновления 100 Гц, что делает её отличным выбором как для работы, так и для игр. Матовое покрытие экрана существенно снижает блики и отражения, создавая комфортные условия просмотра при любом освещении. Монитор оснащён встроенными динамиками, что позволяет обойтись без дополнительной аудиосистемы, если требуется воспроизвести звук. При весе всего 3,3 кг с подставкой, устройство легко перемещать и устанавливать. Удобство и гибкость размещения обеспечиваются также поддержкой крепления VESA, что позволяет закрепить монитор на стене или на кронштейне в зависимости от потребностей пользователя. Эта модель монитора от MSI сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, предлагая пользователям высокую производительность и комфорт в использовании.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 210 руб.2553 руб. в СплитМонитор Hisense 27" 27G3Q
-
В наличииЦена 10 280 руб.2570 руб. в СплитМонитор Acer 27'' V277Gbmipx (UM.HV7CD.G02)
-
В наличииЦена 10 280 руб.2570 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" 25G42E
-
В наличииЦена 10 360 руб.2590 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24G4HA
-
В наличииЦена 10 360 руб.2590 руб. в СплитМонитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301)
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитМонитор Acer 19" V196LBb черный (UM.CV6EE.B02)
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитМонитор MSI 27" PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010)
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитМонитор Acer 27'' CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07)
-
В наличииЦена 10 770 руб.2693 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24G4HX
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" Q24B35
-
В наличииЦена 11 130 руб.2783 руб. в СплитМонитор Samsung 27" S27D400GAI
-
В наличииЦена 11 460 руб.2865 руб. в СплитМонитор LG 27" 27U631A-B
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
Отзывы о товаре Монитор MSI 23.8" Pro MP242AP черный (9S6-3PA19T-204)