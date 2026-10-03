Монитор Lime 27" F270L Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643714
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мониторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х39х12
Вес, кг.
6.4
Описание товара Монитор Lime 27" F270L Black
Диагональ монитора Lime F270L Black составляет 27 дюйма, разрешение - 1920 x 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD. Частота обновления экрана составляет 100 Гц, что обеспечивает более плавное изображение по сравнению с более низкими частотами. Углы обзора монитора равны 178 градусам по горизонтали и вертикали, а время отклика - 4 мс, что является хорошим показателем для монитора. Монитор имеет внутренний блок питания.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Диагональ монитора Lime F270L Black составляет 27 дюйма, разрешение - 1920 x 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD. Частота обновления экрана составляет 100 Гц, что обеспечивает более плавное изображение по сравнению с более низкими частотами. Углы обзора монитора равны 178 градусам по горизонтали и вертикали, а время отклика - 4 мс, что является хорошим показателем для монитора. Монитор имеет внутренний блок питания.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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