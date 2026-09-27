Монитор Irbis SMARTVIEW 23.8'' (IMVW24FIDR)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612742
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
документация, монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Встроенные динамики
да
Габаритные размеры с подставкой
54x41.8x18
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
10
Описание товара Монитор Irbis SMARTVIEW 23.8'' (IMVW24FIDR)
Монитор Irbis VIEWORLD IMVW24FIDR диагональю 23.8 дюймов подойдет для домашнего или офисного использования. IPS-матрица обеспечивает переестьчу естественного, яркого и детализированного изображения разрешением 1920х1080 пикселей. Модель имеет оптимальные углы обзора, поэтому исключено искажение цветов при просмотре с боковой стороны.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
документация, монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Развернуть
Встроенные динамики
да
Габаритные размеры с подставкой
54x41.8x18
Монитор Irbis VIEWORLD IMVW24FIDR диагональю 23.8 дюймов подойдет для домашнего или офисного использования. IPS-матрица обеспечивает переестьчу естественного, яркого и детализированного изображения разрешением 1920х1080 пикселей. Модель имеет оптимальные углы обзора, поэтому исключено искажение цветов при просмотре с боковой стороны.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
Монитор Irbis SMARTVIEW 23.8'' (IMVW24FIDR) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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