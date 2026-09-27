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Монитор Irbis SMARTVIEW 23.8'' (IMVW24FIDR) купить с доставкой в Москве
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Монитор Irbis SMARTVIEW 23.8'' (IMVW24FIDR)

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Монитор Irbis SMARTVIEW 23.8&#039;&#039; (IMVW24FIDR) - фото 1
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Монитор Irbis SMARTVIEW 23.8&#039;&#039; (IMVW24FIDR) - фото 4
Монитор Irbis SMARTVIEW 23.8&#039;&#039; (IMVW24FIDR) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
  • Монитор Irbis SMARTVIEW 23.8&#039;&#039; (IMVW24FIDR) - фото 1
  • Монитор Irbis SMARTVIEW 23.8&#039;&#039; (IMVW24FIDR) - фото 2
  • Монитор Irbis SMARTVIEW 23.8&#039;&#039; (IMVW24FIDR) - фото 3
  • Монитор Irbis SMARTVIEW 23.8&#039;&#039; (IMVW24FIDR) - фото 4
  • Монитор Irbis SMARTVIEW 23.8&#039;&#039; (IMVW24FIDR) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612742
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Характеристики

Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
документация, монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Встроенные динамики
да
Габаритные размеры с подставкой
54x41.8x18
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
10

Описание товара Монитор Irbis SMARTVIEW 23.8'' (IMVW24FIDR)

Монитор Irbis VIEWORLD IMVW24FIDR диагональю 23.8 дюймов подойдет для домашнего или офисного использования. IPS-матрица обеспечивает переестьчу естественного, яркого и детализированного изображения разрешением 1920х1080 пикселей. Модель имеет оптимальные углы обзора, поэтому исключено искажение цветов при просмотре с боковой стороны.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Irbis SMARTVIEW 23.8'' (IMVW24FIDR)




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Характеристики
Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
документация, монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Развернуть
Встроенные динамики
да
Габаритные размеры с подставкой
54x41.8x18
Описание
Монитор Irbis VIEWORLD IMVW24FIDR диагональю 23.8 дюймов подойдет для домашнего или офисного использования. IPS-матрица обеспечивает переестьчу естественного, яркого и детализированного изображения разрешением 1920х1080 пикселей. Модель имеет оптимальные углы обзора, поэтому исключено искажение цветов при просмотре с боковой стороны.


Теги товара: с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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