Монитор Acer 27'' EK271Gbmix (UM.HE1CD.G02)
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 27'' EK271Gbmix (UM.HE1CD.G02)
Монитор Acer 27" EK271Gbmix - это современное устройство, которое обеспечит вам высококачественное изображение и удобство использования. Этот монитор имеет диагональ экрана 27 дюймов, что позволяет насладиться качественным изображением в разрешении Full HD. Благодаря технологии IPS, картинка на мониторе будет яркой, четкой и насыщенной. Один из главных плюсов монитора Acer 27" EK271Gbmix - это его частота обновления 120 Гц. Это позволяет избежать размытости изображения при быстром движении объектов на экране, что особенно важно для игроков и профессионалов в области дизайна. Благодаря времени отклика 1 мс, изображение на экране будет максимально четким и без задержек. Адаптивная синхронизация AMD FreeSync позволяет избежать разрывов в изображении и подтормаживания, обеспечивая плавный и комфортный процесс просмотра. Благодаря наличию интерфейса HDMI и VGA, подключить монитор к любому устройству станет легким и быстрым процессом. Монитор Acer 27" EK271Gbmix имеет стильный и современный дизайн, который подойдет к любому интерьеру. Тонкие рамки экрана позволяют максимально использовать рабочее пространство и создают ощущение погружения в изображение. Подставка монитора обеспечивает устойчивость и возможность регулировки угла наклона экрана для максимального комфорта при работе. Встроенные динамики обеспечивают качественный звук без необходимости подключения дополнительной аудиотехники. Энергопотребление монитора минимально, что позволяет экономить электроэнергию и снизить расходы на ее оплату.
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Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками
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Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками
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