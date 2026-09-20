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Монитор Lime 27" G270 Black купить с доставкой в Москве
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Монитор Lime 27" G270 Black

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Монитор Lime 27&quot; G270 Black - фото 1
Монитор Lime 27&quot; G270 Black - фото 2
Монитор Lime 27&quot; G270 Black - фото 3
Монитор Lime 27&quot; G270 Black - фото 4
Монитор Lime 27&quot; G270 Black - фото 5
Монитор Lime 27&quot; G270 Black - фото 6
Монитор Lime 27&quot; G270 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1200
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
1
  • Монитор Lime 27&quot; G270 Black - фото 1
  • Монитор Lime 27&quot; G270 Black - фото 2
  • Монитор Lime 27&quot; G270 Black - фото 3
  • Монитор Lime 27&quot; G270 Black - фото 4
  • Монитор Lime 27&quot; G270 Black - фото 5
  • Монитор Lime 27&quot; G270 Black - фото 6
  • Монитор Lime 27&quot; G270 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653711
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Характеристики

Бренд
Lime
Тип товара
Монитор
Особенности
внешний блок питания
Комплектация
монитор, подставка, комплект кабелей, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1200
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х44х12
Вес, кг.
4.66

Описание товара Монитор Lime 27" G270 Black

**Монитор Lime 27" VA** Монитор Lime - это идеальное сочетание передовых технологий и элегантного дизайна. С диагональю экрана 27 дюймов и элегантным соотношением сторон 16:9, этот монитор обеспечивает захватывающие визуальные впечатления. Яркая матрица VA с углом обзора 178° по вертикали позволяет наслаждаться насыщенными цветами и четкими деталями под любым углом, что особенно ценно в мультимедийных приложениях и играх. С максимальным разрешением 1920x1200 пикселей, Lime гарантирует четкость изображения и плотность пикселей, необходимые для работы и развлечений. Быстрое время отклика в 1 мс и частота обновления 144 Гц делают этот монитор превосходным выбором для динамичных игр и видео. Вы сможете оценить плавность и быстроту смены кадров без задержек и размытостей. При весе всего 4,2 кг (с подставкой), Lime отличается легкостью и удобством установки. Стандарт крепления VESA предоставляет гибкость в размещении, позволяя адаптировать монитор к любому рабочему пространству. Яркость 250 кд/м? обеспечивает достаточный уровень свечения экрана, независимо от условий освещения комнаты. Монитор Lime - это надежное устройство, созданное для комфортного использования в любой ситуации, будь то профессиональная работа или расслабляющий вечер за любимой игрой или фильмом. Выбирайте монитор Lime и наслаждайтесь высоким качеством изображения и великолепной функциональностью.



Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Lime 27" G270 Black




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Характеристики
Бренд
Lime
Тип товара
Монитор
Особенности
внешний блок питания
Комплектация
монитор, подставка, комплект кабелей, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1200
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort, HDMI
Страна производитель
Китай
Описание
**Монитор Lime 27" VA** Монитор Lime - это идеальное сочетание передовых технологий и элегантного дизайна. С диагональю экрана 27 дюймов и элегантным соотношением сторон 16:9, этот монитор обеспечивает захватывающие визуальные впечатления. Яркая матрица VA с углом обзора 178° по вертикали позволяет наслаждаться насыщенными цветами и четкими деталями под любым углом, что особенно ценно в мультимедийных приложениях и играх. С максимальным разрешением 1920x1200 пикселей, Lime гарантирует четкость изображения и плотность пикселей, необходимые для работы и развлечений. Быстрое время отклика в 1 мс и частота обновления 144 Гц делают этот монитор превосходным выбором для динамичных игр и видео. Вы сможете оценить плавность и быстроту смены кадров без задержек и размытостей. При весе всего 4,2 кг (с подставкой), Lime отличается легкостью и удобством установки. Стандарт крепления VESA предоставляет гибкость в размещении, позволяя адаптировать монитор к любому рабочему пространству. Яркость 250 кд/м? обеспечивает достаточный уровень свечения экрана, независимо от условий освещения комнаты. Монитор Lime - это надежное устройство, созданное для комфортного использования в любой ситуации, будь то профессиональная работа или расслабляющий вечер за любимой игрой или фильмом. Выбирайте монитор Lime и наслаждайтесь высоким качеством изображения и великолепной функциональностью.


Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с hdmi
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Доставка
Отзывы


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