Монитор Lime 27" G270 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Lime 27" G270 Black
**Монитор Lime 27" VA** Монитор Lime - это идеальное сочетание передовых технологий и элегантного дизайна. С диагональю экрана 27 дюймов и элегантным соотношением сторон 16:9, этот монитор обеспечивает захватывающие визуальные впечатления. Яркая матрица VA с углом обзора 178° по вертикали позволяет наслаждаться насыщенными цветами и четкими деталями под любым углом, что особенно ценно в мультимедийных приложениях и играх. С максимальным разрешением 1920x1200 пикселей, Lime гарантирует четкость изображения и плотность пикселей, необходимые для работы и развлечений. Быстрое время отклика в 1 мс и частота обновления 144 Гц делают этот монитор превосходным выбором для динамичных игр и видео. Вы сможете оценить плавность и быстроту смены кадров без задержек и размытостей. При весе всего 4,2 кг (с подставкой), Lime отличается легкостью и удобством установки. Стандарт крепления VESA предоставляет гибкость в размещении, позволяя адаптировать монитор к любому рабочему пространству. Яркость 250 кд/м? обеспечивает достаточный уровень свечения экрана, независимо от условий освещения комнаты. Монитор Lime - это надежное устройство, созданное для комфортного использования в любой ситуации, будь то профессиональная работа или расслабляющий вечер за любимой игрой или фильмом. Выбирайте монитор Lime и наслаждайтесь высоким качеством изображения и великолепной функциональностью.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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