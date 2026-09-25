Монитор Acer 23,8'' SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002)
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 23,8'' SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002)
? Монитор Acer 24" SH242YG0bmihux оснащен 23.8-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920x1080, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Матовая поверхность экрана уменьшает блики и отражения, а широкие углы обзора 178° позволяют комфортно смотреть на экран практически с любого положения. Благодаря частоте обновления 120 Гц и поддержке AMD FreeSync, монитор отлично подходит для динамичных игр, обеспечивая плавность картинки без разрывов и задержек. ? Модель имеет современный тонкорамочный дизайн с черным корпусом и подставкой, что гармонично впишется в любой интерьер рабочего или игрового пространства. Для удобства пользователя предусмотрена регулировка высоты с диапазоном 100 мм и функция наклона экрана до 15 градусов, что позволяет индивидуально настроить положение монитора под свои потребности. ? Встроенные динамики мощностью 2 x 1 Вт обеспечивают базовое звуковое сопровождение без необходимости подключения внешней акустики. Среди интерфейсов подключения предусмотрены HDMI и USB Type-C с поддержкой подачи питания до 65 Вт, что позволяет не только передавать изображение, но и заряжать совместимые устройства. Также имеется выход на наушники для персонального прослушивания. ? Технологии Flicker-free и Blue Light Filter снижают нагрузку на глаза при длительной работе за монитором. Внешний блок питания делает конструкцию более компактной, а поддержка крепления VESA 75x75 расширяет возможности настенного размещения. Модель оптимально подойдет для геймеров и пользователей, ценящих эргономику, универсальность и высокое качество изображения.
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Теги товара: 120 Гц
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 120 Гц
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