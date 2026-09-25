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Монитор AOC 23,8" 24G42E купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 23,8" 24G42E

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24G42E - фото 1
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24G42E - фото 2
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24G42E - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 630 руб. 
Начислим 155 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738122
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Загружаем...
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Загружаем...
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Монитор AOC 23,8" 24G42E
9 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
19
Габаритные размеры с подставкой
540 x 424 x 194
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х40х13
Вес, кг.
4.5

Описание товара Монитор AOC 23,8" 24G42E

Откройте для себя новый уровень визуального восприятия и игрового превосходства с монитором AOC 24G42E. Эта модель, созданная для тех, кто ценит безупречную детализацию и молниеносную реакцию, станет вашим надёжным проводником в миры цифровых развлечений и продуктивной работы. Ощутите полное погружение благодаря качественной IPS-матрице с диагональю в 23,8 дюйма. Широкоформатный экран с разрешением 1920x1080 и матовым покрытием подарит вам кристально чёткое и сочное изображение, на котором не будет надоедливых бликов и отражений. Вы сможете разглядеть каждую деталь, а благодаря поддержке 16,7 миллионов цветов картина будет невероятно реалистичной и естественной. Технология HDR10 расширяет динамический диапазон, делая тёмные участки изображения более глубокими, а светлые — более яркими, но без потери деталей. Для геймеров этот монитор — настоящая находка. Революционная частота обновления 180 Гц обеспечивает невероятно плавную картинку, где даже самые быстрые сцены выглядят чётко и без размытия. Мгновенный отклик матрицы в 1 миллисекунду полностью устраняет шлейфы за движущимися объектами, гарантируя ваше преимущество в скоротечных сражениях. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту кадров монитора с частотой кадров вашей видеокарты, навсегда избавляя от разрывов изображения и обеспечивая идеально гладкий геймплей. Забота о вашем зрении — наш приоритет. В мониторе реализованы современные системы защиты: фильтр синего спектра и технология мерцания. Они позволяют комфортно проводить за экраном долгие часы без усталости и напряжения для глаз. Эргономичная подставка позволяет легко наклонять экран в пределах от -3 до +21 градуса, чтобы вы могли найти идеальное положение для просмотра. При необходимости монитор можно компактно разместить на стене с помощью крепления стандарта VESA 100x100 мм.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 23,8" 24G42E




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
19
Габаритные размеры с подставкой
540 x 424 x 194
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый уровень визуального восприятия и игрового превосходства с монитором AOC 24G42E. Эта модель, созданная для тех, кто ценит безупречную детализацию и молниеносную реакцию, станет вашим надёжным проводником в миры цифровых развлечений и продуктивной работы. Ощутите полное погружение благодаря качественной IPS-матрице с диагональю в 23,8 дюйма. Широкоформатный экран с разрешением 1920x1080 и матовым покрытием подарит вам кристально чёткое и сочное изображение, на котором не будет надоедливых бликов и отражений. Вы сможете разглядеть каждую деталь, а благодаря поддержке 16,7 миллионов цветов картина будет невероятно реалистичной и естественной. Технология HDR10 расширяет динамический диапазон, делая тёмные участки изображения более глубокими, а светлые — более яркими, но без потери деталей. Для геймеров этот монитор — настоящая находка. Революционная частота обновления 180 Гц обеспечивает невероятно плавную картинку, где даже самые быстрые сцены выглядят чётко и без размытия. Мгновенный отклик матрицы в 1 миллисекунду полностью устраняет шлейфы за движущимися объектами, гарантируя ваше преимущество в скоротечных сражениях. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту кадров монитора с частотой кадров вашей видеокарты, навсегда избавляя от разрывов изображения и обеспечивая идеально гладкий геймплей. Забота о вашем зрении — наш приоритет. В мониторе реализованы современные системы защиты: фильтр синего спектра и технология мерцания. Они позволяют комфортно проводить за экраном долгие часы без усталости и напряжения для глаз. Эргономичная подставка позволяет легко наклонять экран в пределах от -3 до +21 градуса, чтобы вы могли найти идеальное положение для просмотра. При необходимости монитор можно компактно разместить на стене с помощью крепления стандарта VESA 100x100 мм.


Теги товара: с hdmi, с колонками
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Купить Монитор AOC 23,8" 24G42E - по цене 9630 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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