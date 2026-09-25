Монитор AOC 23,8" 24G42E
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 23,8" 24G42E
Откройте для себя новый уровень визуального восприятия и игрового превосходства с монитором AOC 24G42E. Эта модель, созданная для тех, кто ценит безупречную детализацию и молниеносную реакцию, станет вашим надёжным проводником в миры цифровых развлечений и продуктивной работы. Ощутите полное погружение благодаря качественной IPS-матрице с диагональю в 23,8 дюйма. Широкоформатный экран с разрешением 1920x1080 и матовым покрытием подарит вам кристально чёткое и сочное изображение, на котором не будет надоедливых бликов и отражений. Вы сможете разглядеть каждую деталь, а благодаря поддержке 16,7 миллионов цветов картина будет невероятно реалистичной и естественной. Технология HDR10 расширяет динамический диапазон, делая тёмные участки изображения более глубокими, а светлые — более яркими, но без потери деталей. Для геймеров этот монитор — настоящая находка. Революционная частота обновления 180 Гц обеспечивает невероятно плавную картинку, где даже самые быстрые сцены выглядят чётко и без размытия. Мгновенный отклик матрицы в 1 миллисекунду полностью устраняет шлейфы за движущимися объектами, гарантируя ваше преимущество в скоротечных сражениях. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту кадров монитора с частотой кадров вашей видеокарты, навсегда избавляя от разрывов изображения и обеспечивая идеально гладкий геймплей. Забота о вашем зрении — наш приоритет. В мониторе реализованы современные системы защиты: фильтр синего спектра и технология мерцания. Они позволяют комфортно проводить за экраном долгие часы без усталости и напряжения для глаз. Эргономичная подставка позволяет легко наклонять экран в пределах от -3 до +21 градуса, чтобы вы могли найти идеальное положение для просмотра. При необходимости монитор можно компактно разместить на стене с помощью крепления стандарта VESA 100x100 мм.
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Теги товара: с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
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