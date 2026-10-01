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Монитор Irbis 24 23.8'' Black (ISM24FIDW) купить с доставкой в Москве
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Монитор Irbis 24 23.8'' Black (ISM24FIDW)

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Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 1
Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 2
Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 3
Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 4
Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 5
Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 6
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Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 8
Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 9
Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 10
Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 11
Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 12
Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 13
Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 1
  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 2
  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 3
  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 4
  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 5
  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 6
  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 7
  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 8
  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 9
  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 10
  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 11
  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 12
  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 13
  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; Black (ISM24FIDW) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
10 230 руб.  14 520 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 621907
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Irbis 24 23.8'' Black (ISM24FIDW)
10 230 руб. -30%
14 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
54х42х18
Вес, кг.
5.42

Описание товара Монитор Irbis 24 23.8'' Black (ISM24FIDW)

ЖК монитор с диагональю 23 дюйма, матрицей TFT IPS, светодиодной (LED) подсветкой, разрешением 1920х1080, соотношением сторон экрана 16:9, максимальной частотой 75 Гц. У монитора качественный плоский экран с яркостью 250 кд/м2, временем отклика 3 мс, контрастностью 1000:1, отбражающий изображение с областью обзора по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°. Для подключения предусмотрены порты: VGA (D-SUB), HDMI, DisplayPort, а с помощью 1 разъемUSB-концентратора вы сможете подсоединить сразу несколько аксессуаров. Стереоколонки (2x3 Вт) обеспечат качественное фоновое звучание. Регулировка по высоте и поворот на 90 градусов сделают Ваш монитор невероятно удобным.

Отзывы о товаре Монитор Irbis 24 23.8'' Black (ISM24FIDW)




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Характеристики
Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Описание
ЖК монитор с диагональю 23 дюйма, матрицей TFT IPS, светодиодной (LED) подсветкой, разрешением 1920х1080, соотношением сторон экрана 16:9, максимальной частотой 75 Гц. У монитора качественный плоский экран с яркостью 250 кд/м2, временем отклика 3 мс, контрастностью 1000:1, отбражающий изображение с областью обзора по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°. Для подключения предусмотрены порты: VGA (D-SUB), HDMI, DisplayPort, а с помощью 1 разъемUSB-концентратора вы сможете подсоединить сразу несколько аксессуаров. Стереоколонки (2x3 Вт) обеспечат качественное фоновое звучание. Регулировка по высоте и поворот на 90 градусов сделают Ваш монитор невероятно удобным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Irbis 24 23.8'' Black (ISM24FIDW) - по цене 10230 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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