Монитор Irbis 24 23.8'' Black (ISM24FIDW)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%10 230 руб. 14 520 руб.
В наличии
Код товара: 621907
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 230 руб. -30%
14 520 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
54х42х18
Вес, кг.
5.42
Описание товара Монитор Irbis 24 23.8'' Black (ISM24FIDW)
ЖК монитор с диагональю 23 дюйма, матрицей TFT IPS, светодиодной (LED) подсветкой, разрешением 1920х1080, соотношением сторон экрана 16:9, максимальной частотой 75 Гц. У монитора качественный плоский экран с яркостью 250 кд/м2, временем отклика 3 мс, контрастностью 1000:1, отбражающий изображение с областью обзора по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°. Для подключения предусмотрены порты: VGA (D-SUB), HDMI, DisplayPort, а с помощью 1 разъемUSB-концентратора вы сможете подсоединить сразу несколько аксессуаров. Стереоколонки (2x3 Вт) обеспечат качественное фоновое звучание. Регулировка по высоте и поворот на 90 градусов сделают Ваш монитор невероятно удобным.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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ЖК монитор с диагональю 23 дюйма, матрицей TFT IPS, светодиодной (LED) подсветкой, разрешением 1920х1080, соотношением сторон экрана 16:9, максимальной частотой 75 Гц. У монитора качественный плоский экран с яркостью 250 кд/м2, временем отклика 3 мс, контрастностью 1000:1, отбражающий изображение с областью обзора по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°. Для подключения предусмотрены порты: VGA (D-SUB), HDMI, DisplayPort, а с помощью 1 разъемUSB-концентратора вы сможете подсоединить сразу несколько аксессуаров. Стереоколонки (2x3 Вт) обеспечат качественное фоновое звучание. Регулировка по высоте и поворот на 90 градусов сделают Ваш монитор невероятно удобным.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Купить Монитор Irbis 24 23.8'' Black (ISM24FIDW) - по цене 10230 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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