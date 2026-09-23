Монитор MSI 23,8" PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 23,8" PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014)
Откройте для себя новый уровень детализации и плавности изображения с монитором MSI 24 PRO MP245PG E14. Эта модель создана для тех, кто ценит безупречную картинку, высокую скорость отклика и комфортную работу в течение всего дня. Диагональ экрана в 23,8 дюйма с разрешением Full HD 1920x1080 обеспечивает четкое и детализированное изображение, а матовая поверхность эффективно устраняет блики и отражения. Сердцем этого монитора является высококачественная IPS-матрица с частотой обновления 144 Гц. Такая частота делает движение в динамичных играх и видеороликах невероятно плавным, полностью устраняя разрывы кадров и смазывание. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту кадров монитора с частотой, выдаваемой вашей видеокартой, что гарантирует стабильность картинки без артефактов. А время отклика в 4 миллисекунды позволяет мгновенно отображать даже самые резкие изменения на экране. Цветопередача монитора впечатляет своей точностью и широтой охвата. Показатель в 107% цветового пространства sRGB и поддержка 16,7 миллионов цветов обеспечивают насыщенные, живые и реалистичные оттенки. Поддержка стандарта HDR добавляет изображению глубины, расширяя динамический диапазон и делая темные участки темнее, а светлые — ярче. Широкие углы обновления, как по горизонтали, так и по вертикали, составляющие 178 градусов, сохраняют цветопередачу и контрастность без искажений, даже если вы смотрите на экран сбоку. Забота о зрении пользователя — ключевой приоритет. В монитор встроены технологии для снижения нагрузки на глаза: фильтр синего света и полностью безымянцевый режим работы подсветки. Эти функции, объединенные в комплекс MSI Eye Care, позволяют работать или играть дольше без ощущения усталости.
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Теги товара: 144 Гц, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 144 Гц, с колонками
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