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Монитор MSI 23,8" PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 23,8" PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014)

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Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 1
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 2
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 3
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 4
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 5
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 6
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 7
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 8
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 9
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 1
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 2
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 3
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 4
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 5
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 6
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 7
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 8
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 9
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738154
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
Adaptive-Sync, крепление для мини-ПК, выемка для аксессуаров в подставке, MSI Power Link, MSI Eye Care, приложение MSI Display KIT, поворот по горизонтали (-45°/+45°), замок Kensington
Комплектация
Монитор, упаковка, набор кабелей, инструкция
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, USB (сервисный), выход на наушники, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
539.36х519.29х226.93 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х13
Вес, кг.
7.5

Описание товара Монитор MSI 23,8" PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014)

Откройте для себя новый уровень детализации и плавности изображения с монитором MSI 24 PRO MP245PG E14. Эта модель создана для тех, кто ценит безупречную картинку, высокую скорость отклика и комфортную работу в течение всего дня. Диагональ экрана в 23,8 дюйма с разрешением Full HD 1920x1080 обеспечивает четкое и детализированное изображение, а матовая поверхность эффективно устраняет блики и отражения. Сердцем этого монитора является высококачественная IPS-матрица с частотой обновления 144 Гц. Такая частота делает движение в динамичных играх и видеороликах невероятно плавным, полностью устраняя разрывы кадров и смазывание. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту кадров монитора с частотой, выдаваемой вашей видеокартой, что гарантирует стабильность картинки без артефактов. А время отклика в 4 миллисекунды позволяет мгновенно отображать даже самые резкие изменения на экране. Цветопередача монитора впечатляет своей точностью и широтой охвата. Показатель в 107% цветового пространства sRGB и поддержка 16,7 миллионов цветов обеспечивают насыщенные, живые и реалистичные оттенки. Поддержка стандарта HDR добавляет изображению глубины, расширяя динамический диапазон и делая темные участки темнее, а светлые — ярче. Широкие углы обновления, как по горизонтали, так и по вертикали, составляющие 178 градусов, сохраняют цветопередачу и контрастность без искажений, даже если вы смотрите на экран сбоку. Забота о зрении пользователя — ключевой приоритет. В монитор встроены технологии для снижения нагрузки на глаза: фильтр синего света и полностью безымянцевый режим работы подсветки. Эти функции, объединенные в комплекс MSI Eye Care, позволяют работать или играть дольше без ощущения усталости.



Теги товара: 144 Гц, с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 23,8" PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
Adaptive-Sync, крепление для мини-ПК, выемка для аксессуаров в подставке, MSI Power Link, MSI Eye Care, приложение MSI Display KIT, поворот по горизонтали (-45°/+45°), замок Kensington
Комплектация
Монитор, упаковка, набор кабелей, инструкция
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, USB (сервисный), выход на наушники, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
539.36х519.29х226.93 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый уровень детализации и плавности изображения с монитором MSI 24 PRO MP245PG E14. Эта модель создана для тех, кто ценит безупречную картинку, высокую скорость отклика и комфортную работу в течение всего дня. Диагональ экрана в 23,8 дюйма с разрешением Full HD 1920x1080 обеспечивает четкое и детализированное изображение, а матовая поверхность эффективно устраняет блики и отражения. Сердцем этого монитора является высококачественная IPS-матрица с частотой обновления 144 Гц. Такая частота делает движение в динамичных играх и видеороликах невероятно плавным, полностью устраняя разрывы кадров и смазывание. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту кадров монитора с частотой, выдаваемой вашей видеокартой, что гарантирует стабильность картинки без артефактов. А время отклика в 4 миллисекунды позволяет мгновенно отображать даже самые резкие изменения на экране. Цветопередача монитора впечатляет своей точностью и широтой охвата. Показатель в 107% цветового пространства sRGB и поддержка 16,7 миллионов цветов обеспечивают насыщенные, живые и реалистичные оттенки. Поддержка стандарта HDR добавляет изображению глубины, расширяя динамический диапазон и делая темные участки темнее, а светлые — ярче. Широкие углы обновления, как по горизонтали, так и по вертикали, составляющие 178 градусов, сохраняют цветопередачу и контрастность без искажений, даже если вы смотрите на экран сбоку. Забота о зрении пользователя — ключевой приоритет. В монитор встроены технологии для снижения нагрузки на глаза: фильтр синего света и полностью безымянцевый режим работы подсветки. Эти функции, объединенные в комплекс MSI Eye Care, позволяют работать или играть дольше без ощущения усталости.


Теги товара: 144 Гц, с колонками
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Отзывы


Монитор MSI 23,8" PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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