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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738290
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динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения, поддержка HDCP
Комплектация
Монитор, подставка, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
45
Габаритные размеры с подставкой
540.7х497.7х219 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х44х11
Вес, кг.
5
Описание товара Монитор Samsung 24" S24D400GAI
Представляем вам монитор Samsung 24" Essential S4 - идеальное решение для тех, кто ценит качество изображения и комфорт при работе за компьютером. Этот монитор обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы удовлетворить даже самых требовательных пользователей.
Одной из основных особенностей монитора Samsung 24" Essential S4 является тип матрицы IPS, который обеспечивает высокую четкость и насыщенность цветов. Благодаря широкоформатному экрану вы сможете насладиться превосходным качеством изображения при просмотре фильмов, игр или работы с графикой.
Разрешение экрана 1920x1080 (16:9) позволяет отображать контент с высокой детализацией, а матовая поверхность экрана защищает глаза от бликов и отражений. Кроме того, монитор Samsung 24" Essential S4 оснащен возможностью крепления на стену по стандарту VESA 100 x 100 мм, что делает его универсальным и позволяет экономить место на столе.
Соединение с другими устройствами осуществляется через порт HDMI версии 1.4, обеспечивающий передачу видео и аудио сигнала высокого качества. Встроенный блок питания делает монитор Samsung 24" Essential S4 еще более удобным в использовании, не занимая лишнего места на столе.
динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения, поддержка HDCP
Комплектация
Монитор, подставка, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
45
Габаритные размеры с подставкой
540.7х497.7х219 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам монитор Samsung 24" Essential S4 - идеальное решение для тех, кто ценит качество изображения и комфорт при работе за компьютером. Этот монитор обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы удовлетворить даже самых требовательных пользователей.
Одной из основных особенностей монитора Samsung 24" Essential S4 является тип матрицы IPS, который обеспечивает высокую четкость и насыщенность цветов. Благодаря широкоформатному экрану вы сможете насладиться превосходным качеством изображения при просмотре фильмов, игр или работы с графикой.
Разрешение экрана 1920x1080 (16:9) позволяет отображать контент с высокой детализацией, а матовая поверхность экрана защищает глаза от бликов и отражений. Кроме того, монитор Samsung 24" Essential S4 оснащен возможностью крепления на стену по стандарту VESA 100 x 100 мм, что делает его универсальным и позволяет экономить место на столе.
Соединение с другими устройствами осуществляется через порт HDMI версии 1.4, обеспечивающий передачу видео и аудио сигнала высокого качества. Встроенный блок питания делает монитор Samsung 24" Essential S4 еще более удобным в использовании, не занимая лишнего места на столе.
Монитор Samsung 24" S24D400GAI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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