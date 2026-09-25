Монитор AOC 24,5" 25G42E
Оригинальный товар
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 280 руб.
В наличии
Код товара: 738212
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10 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Trace Free/Flicker-Free, Поддержка FreeSync/G-Sync
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
19.5
Габаритные размеры с подставкой
560.1х427.7х193.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х42х14
Вес, кг.
5
Описание товара Монитор AOC 24,5" 25G42E
Раскройте мощь с помощью монитора AOC 25G42E – оружием, которое оснастят как любители, так и домашние геймеры. Готовьтесь к обновлению eSports, как никогда прежде, с дисплеем 24,5 дюйма и молниеносной панелью IPS. Смотрите, как исчезает эффект размытия движения благодаря времени отклика 0.5 мс и вдохновляющей частоте обновления 180 Гц. Вас ждет действительно оптимальный опыт игры с низкой задержкой ввода. Прощайте ограничения с трехсторонним безрамочным дизайном, предоставляя вам весь боевой театр для ваших игровых приключений. HDR10 поднимет ваш контент на высокий уровень.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
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Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Trace Free/Flicker-Free, Поддержка FreeSync/G-Sync
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
19.5
Габаритные размеры с подставкой
560.1х427.7х193.9 мм
Страна производитель
Китай
Раскройте мощь с помощью монитора AOC 25G42E – оружием, которое оснастят как любители, так и домашние геймеры. Готовьтесь к обновлению eSports, как никогда прежде, с дисплеем 24,5 дюйма и молниеносной панелью IPS. Смотрите, как исчезает эффект размытия движения благодаря времени отклика 0.5 мс и вдохновляющей частоте обновления 180 Гц. Вас ждет действительно оптимальный опыт игры с низкой задержкой ввода. Прощайте ограничения с трехсторонним безрамочным дизайном, предоставляя вам весь боевой театр для ваших игровых приключений. HDR10 поднимет ваш контент на высокий уровень.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Купить Монитор AOC 24,5" 25G42E - по цене 10280 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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