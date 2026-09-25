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Монитор Philips 21,5" 222S1AE купить с доставкой в Москве
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Монитор Philips 21,5" 222S1AE

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Монитор Philips 21,5&quot; 222S1AE - фото 2
Монитор Philips 21,5&quot; 222S1AE - фото 3
Монитор Philips 21,5&quot; 222S1AE - фото 4
Монитор Philips 21,5&quot; 222S1AE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Philips 21,5&quot; 222S1AE - фото 1
  • Монитор Philips 21,5&quot; 222S1AE - фото 2
  • Монитор Philips 21,5&quot; 222S1AE - фото 3
  • Монитор Philips 21,5&quot; 222S1AE - фото 4
  • Монитор Philips 21,5&quot; 222S1AE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738189
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), DisplayPort, DVI-D, HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
11.8
Габаритные размеры с подставкой
489x443x205 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х38х18
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор Philips 21,5" 222S1AE

21,5" монитор Philips 222S1AE/00 располагает всеми нужными функциями для эффективной и комфортной работы каждый день. Отсутствие рамки и разрешение FHD обеспечивают высокую четкость изображения. Функции для комфорта глаз, включая EasyRead, имеют сертификацию TUV и позволят вашим глазам уставать меньше. Встроенные акустические системы помогают сохранить порядок на столе. Подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей.



Теги товара: 20-22", с колонками

Отзывы о товаре Монитор Philips 21,5" 222S1AE




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), DisplayPort, DVI-D, HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
11.8
Габаритные размеры с подставкой
489x443x205 мм
Страна производитель
Китай
Описание
21,5" монитор Philips 222S1AE/00 располагает всеми нужными функциями для эффективной и комфортной работы каждый день. Отсутствие рамки и разрешение FHD обеспечивают высокую четкость изображения. Функции для комфорта глаз, включая EasyRead, имеют сертификацию TUV и позволят вашим глазам уставать меньше. Встроенные акустические системы помогают сохранить порядок на столе. Подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей.


Теги товара: 20-22", с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Philips 21,5" 222S1AE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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