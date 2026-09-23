Монитор AOC 24,5" 25G50Z

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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
260
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738216
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Монитор 25G50Z создан для профессиональных геймеров, которым необходима максимально быстрая реакция. Благодаря разрешению Full HD и быстрой IPS-панели он обеспечивает четкое изображение и яркие цвета. Частота обновления 260 Гц (OC), время отклика 1 мс GtG и время отклика MPRT 0,3 мс гарантируют невероятно плавный игровой процесс без размытия. Технология AdaptiveSync и низкая задержка ввода обеспечивают безупречную точность, а HDR10 улучшает изображение, обеспечивая более глубокий контраст и более насыщенные детали. Благодаря простой подставке для киберспорта и настраиваемым параметрам G-Menu, 25G50Z станет вашим незаменимым помощником в любых соревнованиях.
Монитор 25G50Z создан для профессиональных геймеров, которым необходима максимально быстрая реакция. Благодаря разрешению Full HD и быстрой IPS-панели он обеспечивает четкое изображение и яркие цвета. Частота обновления 260 Гц (OC), время отклика 1 мс GtG и время отклика MPRT 0,3 мс гарантируют невероятно плавный игровой процесс без размытия. Технология AdaptiveSync и низкая задержка ввода обеспечивают безупречную точность, а HDR10 улучшает изображение, обеспечивая более глубокий контраст и более насыщенные детали. Благодаря простой подставке для киберспорта и настраиваемым параметрам G-Menu, 25G50Z станет вашим незаменимым помощником в любых соревнованиях.
Монитор AOC 24,5" 25G50Z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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