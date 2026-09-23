Top.Mail.Ru
Монитор AOC 24,5" 25G50Z купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор AOC 24,5" 25G50Z

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 1
Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 2
Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 3
Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 4
Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 5
Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 6
Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 7
Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 8
Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 9
Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 10
Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
260
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 1
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 2
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 3
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 4
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 5
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 6
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 7
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 8
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 9
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 10
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G50Z - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738216
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
расширенный динамический диапазон (HDR),отсутствие мерцания,безрамочный дизайн
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
260
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.3
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort,под наушники,HDMIx1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
21
Габаритные размеры с подставкой
561.6 x 424.9 ? 175 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х42х12
Вес, кг.
4.53

Описание товара Монитор AOC 24,5" 25G50Z

Монитор 25G50Z создан для профессиональных геймеров, которым необходима максимально быстрая реакция. Благодаря разрешению Full HD и быстрой IPS-панели он обеспечивает четкое изображение и яркие цвета. Частота обновления 260 Гц (OC), время отклика 1 мс GtG и время отклика MPRT 0,3 мс гарантируют невероятно плавный игровой процесс без размытия. Технология AdaptiveSync и низкая задержка ввода обеспечивают безупречную точность, а HDR10 улучшает изображение, обеспечивая более глубокий контраст и более насыщенные детали. Благодаря простой подставке для киберспорта и настраиваемым параметрам G-Menu, 25G50Z станет вашим незаменимым помощником в любых соревнованиях.



Теги товара: 24"

Отзывы о товаре Монитор AOC 24,5" 25G50Z




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
расширенный динамический диапазон (HDR),отсутствие мерцания,безрамочный дизайн
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
260
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.3
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort,под наушники,HDMIx1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
21
Габаритные размеры с подставкой
561.6 x 424.9 ? 175 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор 25G50Z создан для профессиональных геймеров, которым необходима максимально быстрая реакция. Благодаря разрешению Full HD и быстрой IPS-панели он обеспечивает четкое изображение и яркие цвета. Частота обновления 260 Гц (OC), время отклика 1 мс GtG и время отклика MPRT 0,3 мс гарантируют невероятно плавный игровой процесс без размытия. Технология AdaptiveSync и низкая задержка ввода обеспечивают безупречную точность, а HDR10 улучшает изображение, обеспечивая более глубокий контраст и более насыщенные детали. Благодаря простой подставке для киберспорта и настраиваемым параметрам G-Menu, 25G50Z станет вашим незаменимым помощником в любых соревнованиях.


Теги товара: 24"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор AOC 24,5" 25G50Z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...