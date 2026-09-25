Монитор Acer 27'' CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор Acer 27'' CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07)
Монитор Acer 27" CB272Gbmiprxv - это стильное и функциональное устройство, которое подарит вам невероятно качественное изображение и позволит наслаждаться любимыми фильмами, играми и работой. Современный дизайн и высокая производительность делают этот монитор идеальным выбором для домашнего использования или офиса. Этот монитор обладает диагональю экрана 27 дюймов, что позволяет наслаждаться достаточно большим изображением без искажений и размытий. Разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей) обеспечивает четкое и детализированное изображение, а технология IPS гарантирует широкие углы обзора и отличную цветопередачу. Монитор Acer CB272Gbmiprxv оснащен технологией AMD FreeSync, которая исключает появление разрывов и искажений изображения, обеспечивая плавное и комфортное игровое или просмотровое время. Время отклика 4 мс позволяет избежать размытия изображения даже в самых динамичных сценах. Благодаря наличию различных портов, включая HDMI, VGA и DisplayPort, у вас есть возможность подключить к монитору различные устройства, такие как ноутбук, игровую консоль или медиаплеер. Встроенные динамики обеспечивают достаточно качественное звучание для вашего комфорта. Монитор Acer CB272Gbmiprxv также обладает функцией Low Blue Light, которая снижает воздействие синего света на глаза, что делает его идеальным выбором для длительного использования. Кроме того, технология Flicker-less снижает мерцание экрана, что уменьшает усталость глаз и обеспечивает комфортное зрение.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 210 руб.2553 руб. в СплитМонитор Hisense 27" 27G3Q
-
В наличииЦена 10 280 руб.2570 руб. в СплитМонитор Acer 27'' V277Gbmipx (UM.HV7CD.G02)
-
В наличииЦена 10 280 руб.2570 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" 25G42E
-
В наличииЦена 10 360 руб.2590 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24G4HA
-
В наличииЦена 10 360 руб.2590 руб. в СплитМонитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301)
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитМонитор Acer 19" V196LBb черный (UM.CV6EE.B02)
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитМонитор MSI 27" PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010)
-
В наличииЦена 10 770 руб.2693 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24G4HX
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" Q24B35
-
В наличииЦена 11 130 руб.2783 руб. в СплитМонитор Samsung 27" S27D400GAI
-
В наличииЦена 11 460 руб.2865 руб. в СплитМонитор LG 27" 27U631A-B
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитМонитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07)