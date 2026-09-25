Монитор AOC 23,8" 24G4H
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 23,8" 24G4H
Откройте для себя новый уровень визуального восприятия и игрового комфорта с монитором AOC 24G4H. Эта модель с диагональю 23,8 дюйма создана для тех, кто ценит безупречную детализацию, плавность движения и бережную заботу о зрении, предлагая впечатляющий набор характеристик для самой требовательной аудитории. Ощутите подлинную скорость благодаря рекордной частоте обновления 200 Гц. Каждое движение на экране становится невероятно плавным и чётким, что особенно важно в динамичных играх, где кадр решает всё. Технология переменной частоты обновления Adaptive-Sync синхронизирует частоту кадров монитора с показателем вашей видеокарты, полностью устраняя разрывание изображения и рывки, обеспечивая максимально комфортный и целостный визуальный ряд. А время отклика 1 мс гарантирует, что даже самые стремительные сцены будут отображаться без каких-либо шлейфов и размытостей. Несмотря на разрешение 1920x1080, качество картинки выходит на новый уровень благодаря продвинутой IPS-матрице. Вы сможете наслаждаться реалистичной и насыщенной цветопередачей с охватом 126 процентов от цветового пространства sRGB и 96 процентов от кинематографического стандарта DCI-P3. Это позволяет монитору отображать миллионы оттенков, делая каждое изображение живым и глубоким. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, позволяя полностью сосредоточиться на происходящем. Высокая яркость 300 кд/м? и статическая контрастность 1000:1 обеспечивают прекрасную читаемость и детализацию как в светлых, так и в тёмных участках изображения, а технология равномерной подсветки доводит качество картинки до совершенства. Эргономика этой модели разработана для длительной и комфортной работы. Вы сможете легко настроить положение экрана именно так, как вам нужно: регулировка по высоте в диапазоне 130 миллиметров, наклон на пять градусов вперёд и двадцать три градуса назад, а также возможность поворота на 90 градусов в портретный режим открывают неограниченные возможности для персонализации рабочего пространства. Кроме того, монитор можно повернуть на 30 градусов влево или вправо для удобного обзора с разных углов. Для монтажа предусмотрено стандартное крепление VESA 100x100 миллиметров.
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Теги товара: с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
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