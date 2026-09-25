Монитор Samsung 27" S27D400GAI
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 130 руб.
В наличии
Код товара: 739192
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11 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения, поддержка HDCP, таймер выключения
Комплектация
документация, кабель HDMI - HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
50
Габаритные размеры с подставкой
612.7х538.3х219 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х49х11
Вес, кг.
7
Описание товара Монитор Samsung 27" S27D400GAI
Монитор Samsung S4 S40GD S27D400GAI оснащен оптимальным для 27-дюймового экрана разрешением 1920x1080 dpi. Матовое покрытие устраняет блики для комфортного просмотра фильмов и игры при любом освещении в комнате. Есть технологии Flicker Free и Low Blue Light для устранения неприятного мерцания и опасного для зрения синего свечения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения, поддержка HDCP, таймер выключения
Комплектация
документация, кабель HDMI - HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
50
Габаритные размеры с подставкой
612.7х538.3х219 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Samsung S4 S40GD S27D400GAI оснащен оптимальным для 27-дюймового экрана разрешением 1920x1080 dpi. Матовое покрытие устраняет блики для комфортного просмотра фильмов и игры при любом освещении в комнате. Есть технологии Flicker Free и Low Blue Light для устранения неприятного мерцания и опасного для зрения синего свечения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Монитор Samsung 27" S27D400GAI - по цене 11130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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