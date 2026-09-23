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Монитор AOC 27" 27G50Z купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 27" 27G50Z

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Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 6
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Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 11
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Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
260
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 9
  • Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 10
  • Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 11
  • Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 12
  • Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 13
  • Монитор AOC 27&quot; 27G50Z - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738232
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Характеристики

Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
отсутствие мерцания,динамическая синхронизации кадров Adaptive-Sync,безрамочный дизайн,регулировка наклона,расширенный динамический диапазон (HDR)
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
260
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Габаритные размеры с подставкой
616x459.9x190мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х48х12
Вес, кг.
5.3

Описание товара Монитор AOC 27" 27G50Z

? Игровой монитор AOC 27G50Z - это 27-дюймовая модель с разрешением FHD 1920x1080 и панелью Fast IPS, разработанная специально для соревновательного гейминга. Быстрая матрица с покрытием Antiglare и твердостью 3H обеспечивает четкое и яркое изображение без бликов, а соотношение сторон 16:9 и плотность 81.59 пикселей на дюйм дают комфортную картинку для игр и повседневных задач. Подсветка WLED, яркость 300 кд/м? и статическая контрастность 1000:1 в сочетании с 16.7 млн цветов раскрывают насыщенную цветопередачу. ? Ключевая особенность AOC 27G50Z - сверхвысокая частота обновления 260 Гц (разгон, 240 Гц нативно) и минимальное время отклика 1 мс GtG и 0.3 мс MPRT, что практически устраняет шлейфы и размытость в динамичных сценах. Технология Adaptive Sync синхронизирует частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, устраняя подергивания и разрывы кадра. Низкая задержка ввода (Low Input Lag) помогает максимально использовать быстроту реакции игрока, делая управление максимально отзывчивым. ? Монитор поддерживает HDR10, что улучшает динамический диапазон, делает отображение теней и светлых сцен более реалистичным и повышает детализацию. Широкие углы обзора 178/178 градусов и технология Flicker Free снижают утомление глаз, а режим Low Blue Mode уменьшает количество синего излучения для более комфортной длительной работы. Расширенное цветовое покрытие достигает примерно 121.5 процента sRGB, 92.3 процента DCI-P3 и 87.8 процента Adobe RGB по CIE 1976, что обеспечивает насыщенные и точные цвета. ? Для подключения AOC 27G50Z оснащен одним разъемом HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, а также аудиовыходом 3.5 мм. Эргономичная e-sports подставка, разработанная при участии киберспортсменов, позволяет оптимизировать пространство на столе и включает систему укладки кабелей, а крепление VESA 100x100 дает возможность установки на кронштейн. Через фирменное программное обеспечение AOC G-Menu на ПК можно гибко настраивать параметры изображения и игровые режимы, подстраивая монитор под конкретные жанры и предпочтения пользователя.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" 27G50Z




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Характеристики
Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
отсутствие мерцания,динамическая синхронизации кадров Adaptive-Sync,безрамочный дизайн,регулировка наклона,расширенный динамический диапазон (HDR)
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
260
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Габаритные размеры с подставкой
616x459.9x190мм
Страна производитель
Китай
Описание
? Игровой монитор AOC 27G50Z - это 27-дюймовая модель с разрешением FHD 1920x1080 и панелью Fast IPS, разработанная специально для соревновательного гейминга. Быстрая матрица с покрытием Antiglare и твердостью 3H обеспечивает четкое и яркое изображение без бликов, а соотношение сторон 16:9 и плотность 81.59 пикселей на дюйм дают комфортную картинку для игр и повседневных задач. Подсветка WLED, яркость 300 кд/м? и статическая контрастность 1000:1 в сочетании с 16.7 млн цветов раскрывают насыщенную цветопередачу. ? Ключевая особенность AOC 27G50Z - сверхвысокая частота обновления 260 Гц (разгон, 240 Гц нативно) и минимальное время отклика 1 мс GtG и 0.3 мс MPRT, что практически устраняет шлейфы и размытость в динамичных сценах. Технология Adaptive Sync синхронизирует частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, устраняя подергивания и разрывы кадра. Низкая задержка ввода (Low Input Lag) помогает максимально использовать быстроту реакции игрока, делая управление максимально отзывчивым. ? Монитор поддерживает HDR10, что улучшает динамический диапазон, делает отображение теней и светлых сцен более реалистичным и повышает детализацию. Широкие углы обзора 178/178 градусов и технология Flicker Free снижают утомление глаз, а режим Low Blue Mode уменьшает количество синего излучения для более комфортной длительной работы. Расширенное цветовое покрытие достигает примерно 121.5 процента sRGB, 92.3 процента DCI-P3 и 87.8 процента Adobe RGB по CIE 1976, что обеспечивает насыщенные и точные цвета. ? Для подключения AOC 27G50Z оснащен одним разъемом HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, а также аудиовыходом 3.5 мм. Эргономичная e-sports подставка, разработанная при участии киберспортсменов, позволяет оптимизировать пространство на столе и включает систему укладки кабелей, а крепление VESA 100x100 дает возможность установки на кронштейн. Через фирменное программное обеспечение AOC G-Menu на ПК можно гибко настраивать параметры изображения и игровые режимы, подстраивая монитор под конкретные жанры и предпочтения пользователя.


Теги товара: 27", большие
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Отзывы


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