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Монитор AOC 23,8" 24G4HX купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 23,8" 24G4HX

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
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  • Монитор AOC 23,8&quot; 24G4HX - фото 2
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24G4HX - фото 3
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24G4HX - фото 4
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24G4HX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 770 руб. 
Начислим 173 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738125
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Загружаем...
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Загружаем...
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Монитор AOC 23,8" 24G4HX
10 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
19
Габаритные размеры с подставкой
540x493.6x207.7мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х42х14
Вес, кг.
7.04

Описание товара Монитор AOC 23,8" 24G4HX

Монитор раскрывает свои главные преимущества там, где важна каждая миллисекунда. Частота обновления 200 Гц кардинально меняет восприятие происходящего на экране. Движения становятся невероятно плавными, исчезают размытость и дрожание, что особенно критично в скоростных шутерах и гоночных симуляторах. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту кадров монитора с показателем вашей видеокарты, полностью устраняя разрывание изображения и обеспечивая безупречно ровную картинку. А время отклика в 1 мс сводит к минимуму всевозможные шлейфы и артефакты, делая каждое ваше движение молниеносно точным. Цветопередача AOC 24G4HX впечатляет своей реалистичностью и широтой охвата. Показатель 123% для цветового пространства sRGB и 93% для DCI-P3 означают, что монитор способен отображать гораздо более насыщенные и живые цвета, чем стандартные модели. Это открывает широкие возможности для фотографов и дизайнеров, которым важна точность цветов. Дисплей поддерживает отображение 16.7 миллионов оттенков, а широкие углы обзора 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали, гарантируют, что картинка не будет искажаться и терять в цвете, даже если вы смотрите на экран под большим углом.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 23,8" 24G4HX




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
19
Габаритные размеры с подставкой
540x493.6x207.7мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор раскрывает свои главные преимущества там, где важна каждая миллисекунда. Частота обновления 200 Гц кардинально меняет восприятие происходящего на экране. Движения становятся невероятно плавными, исчезают размытость и дрожание, что особенно критично в скоростных шутерах и гоночных симуляторах. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту кадров монитора с показателем вашей видеокарты, полностью устраняя разрывание изображения и обеспечивая безупречно ровную картинку. А время отклика в 1 мс сводит к минимуму всевозможные шлейфы и артефакты, делая каждое ваше движение молниеносно точным. Цветопередача AOC 24G4HX впечатляет своей реалистичностью и широтой охвата. Показатель 123% для цветового пространства sRGB и 93% для DCI-P3 означают, что монитор способен отображать гораздо более насыщенные и живые цвета, чем стандартные модели. Это открывает широкие возможности для фотографов и дизайнеров, которым важна точность цветов. Дисплей поддерживает отображение 16.7 миллионов оттенков, а широкие углы обзора 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали, гарантируют, что картинка не будет искажаться и терять в цвете, даже если вы смотрите на экран под большим углом.


Теги товара: с hdmi, с колонками
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Купить Монитор AOC 23,8" 24G4HX - по цене 10770 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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