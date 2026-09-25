Монитор MSI 27" PRO MP273Q E7 (9S6-3PB4CH-278)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738173
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор, аксессуары, подставка, основание подставки, документация, кабель HDMI, адаптер питания, кабель питания, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, Display Port:, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
613.49x470.61x201.01 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х46х13
Вес, кг.
6.2
Описание товара Монитор MSI 27" PRO MP273Q E7 (9S6-3PB4CH-278)
Ищете монитор, который обеспечит чёткое и яркое изображение, а также будет удобен в использовании? MSI PRO MP273Q E7 Black — отличный выбор для работы и развлечений! Монитор MSI PRO MP273Q E7 Black — это сочетание современных технологий и стильного дизайна. Чёрный корпус гармонично впишется в любой интерьер. Подходит для дома и офиса.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 460 руб.2865 руб. в СплитМонитор LG 27" 27U631A-B
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитМонитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитМонитор AOC 27” 27G42E
-
В наличииЦена 11 900 руб.2975 руб. в СплитМонитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03)
-
В наличииЦена 11 970 руб. 13 260 руб.2993 руб. в СплитМонитор Philips 22" VA 222V8LA(00/01)
-
В наличииЦена 12 390 руб.3098 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 272F (9S6-3CE51T-007)
-
В наличииЦена 13 480 руб.3370 руб. в СплитМонитор Philips 27" 272S1M Black (272S1M/00)
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитМонитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)
-
В наличииЦена 14 320 руб.3580 руб. в СплитМонитор Acer 27" CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601)
-
В наличииЦена 14 650 руб.3663 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G42XE
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3500PF
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012)
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор, аксессуары, подставка, основание подставки, документация, кабель HDMI, адаптер питания, кабель питания, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, Display Port:, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
613.49x470.61x201.01 мм
Страна производитель
Китай
Ищете монитор, который обеспечит чёткое и яркое изображение, а также будет удобен в использовании? MSI PRO MP273Q E7 Black — отличный выбор для работы и развлечений! Монитор MSI PRO MP273Q E7 Black — это сочетание современных технологий и стильного дизайна. Чёрный корпус гармонично впишется в любой интерьер. Подходит для дома и офиса.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Монитор MSI 27" PRO MP273Q E7 (9S6-3PB4CH-278) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор MSI 27" PRO MP273Q E7 (9S6-3PB4CH-278)