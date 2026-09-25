Монитор AOC 23,8" Q24B35
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 23,8" Q24B35
Монитор AOC Q24B35 с диагональю 23.8 дюйма предлагает комфортную работу и четкое изображение. Разрешение Quad HD 2560x1440 пикселей обеспечивает высокую детализацию. IPS-матрица дает широкие углы обзора 178° по горизонтали и вертикали. Изображение сохраняет яркость и контрастность при любом положении пользователя. Частота обновления 120 Гц делает картинку плавной и комфортной для глаз при просмотре видео и работе с динамичным контентом. Поддержка HDR10 расширяет цветовой диапазон и улучшает детализацию теней. Это повышает качество изображения и реалистичность цветов. Антибликовое матовое покрытие снижает отражения. Благодаря этому можно работать даже при ярком освещении без усталости глаз. Разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 обеспечивают удобное подключение к современным компьютерам и ноутбукам. Регулируемый наклон экрана от -5° до +23° позволяет настроить оптимальный угол для комфортной работы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
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