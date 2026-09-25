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Монитор Acer 23,8'' CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 23,8'' CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301)

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Монитор Acer 23,8&#039;&#039; CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото 1
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото 2
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото 3
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото 4
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото 5
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото 6
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото 7
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото 1
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото 2
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото 3
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото 4
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото 5
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото 6
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото 7
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 470 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738298
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Acer 23,8'' CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301)
9 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Изогнутый экран
нет
Особенности
Acer ComfyView, технология Low Dimming
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, VGA (D-Sub)
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Габаритные размеры с подставкой
540x499x233 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х52х17
Вес, кг.
4

Описание товара Монитор Acer 23,8'' CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301)

? Acer CB242YE3bmirzx - это современный 23.8-дюймовый монитор с IPS-матрицей и разрешением Full HD 1920x1080, обеспечивающий четкое и насыщенное изображение с широкими углами обзора 178° по горизонтали и вертикали. Благодаря матовой поверхности экрана вы сможете работать или смотреть фильмы без бликов даже при ярком освещении. ? Монитор поддерживает частоту обновления 100 Гц и технологию AMD FreeSync, что делает его отличным выбором для плавной работы интерфейса и просмотра динамичного контента без разрывов изображения. Время отклика 4 мс обеспечивает хорошую отзывчивость при повседневных задачах и офисной работе. ? Среди функциональных возможностей - встроенные динамики (2 x 2 Вт), наличие USB-хаба на 4 порта USB Type-A, разъемы HDMI, VGA (D-Sub) и выход на наушники. Встроенный блок питания, регулировка высоты подставки на 165 мм, возможность наклона и поворота экрана, поддержка портретного режима и крепление VESA (100x100) делают этот монитор универсальным для различных рабочих сценариев. ? Минималистичный черный корпус с тонкими рамками придает устройству стильный внешний вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Благодаря Flicker-Free подсветке и фильтру синего света монитор обеспечивает комфорт для глаз при длительной работе.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 23,8'' CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301)




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Характеристики
Бренд
Acer
Изогнутый экран
нет
Особенности
Acer ComfyView, технология Low Dimming
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, VGA (D-Sub)
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Габаритные размеры с подставкой
540x499x233 мм
Страна производитель
Китай
Описание
? Acer CB242YE3bmirzx - это современный 23.8-дюймовый монитор с IPS-матрицей и разрешением Full HD 1920x1080, обеспечивающий четкое и насыщенное изображение с широкими углами обзора 178° по горизонтали и вертикали. Благодаря матовой поверхности экрана вы сможете работать или смотреть фильмы без бликов даже при ярком освещении. ? Монитор поддерживает частоту обновления 100 Гц и технологию AMD FreeSync, что делает его отличным выбором для плавной работы интерфейса и просмотра динамичного контента без разрывов изображения. Время отклика 4 мс обеспечивает хорошую отзывчивость при повседневных задачах и офисной работе. ? Среди функциональных возможностей - встроенные динамики (2 x 2 Вт), наличие USB-хаба на 4 порта USB Type-A, разъемы HDMI, VGA (D-Sub) и выход на наушники. Встроенный блок питания, регулировка высоты подставки на 165 мм, возможность наклона и поворота экрана, поддержка портретного режима и крепление VESA (100x100) делают этот монитор универсальным для различных рабочих сценариев. ? Минималистичный черный корпус с тонкими рамками придает устройству стильный внешний вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Благодаря Flicker-Free подсветке и фильтру синего света монитор обеспечивает комфорт для глаз при длительной работе.


Теги товара: с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Acer 23,8'' CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301) - по цене 9470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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