Монитор Acer 23,8'' CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301)
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 23,8'' CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301)
? Acer CB242YE3bmirzx - это современный 23.8-дюймовый монитор с IPS-матрицей и разрешением Full HD 1920x1080, обеспечивающий четкое и насыщенное изображение с широкими углами обзора 178° по горизонтали и вертикали. Благодаря матовой поверхности экрана вы сможете работать или смотреть фильмы без бликов даже при ярком освещении. ? Монитор поддерживает частоту обновления 100 Гц и технологию AMD FreeSync, что делает его отличным выбором для плавной работы интерфейса и просмотра динамичного контента без разрывов изображения. Время отклика 4 мс обеспечивает хорошую отзывчивость при повседневных задачах и офисной работе. ? Среди функциональных возможностей - встроенные динамики (2 x 2 Вт), наличие USB-хаба на 4 порта USB Type-A, разъемы HDMI, VGA (D-Sub) и выход на наушники. Встроенный блок питания, регулировка высоты подставки на 165 мм, возможность наклона и поворота экрана, поддержка портретного режима и крепление VESA (100x100) делают этот монитор универсальным для различных рабочих сценариев. ? Минималистичный черный корпус с тонкими рамками придает устройству стильный внешний вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Благодаря Flicker-Free подсветке и фильтру синего света монитор обеспечивает комфорт для глаз при длительной работе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
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