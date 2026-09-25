Описание товара Монитор AOC 23,8" 24G4HA

Погрузитесь в мир безупречной скорости и живой картинки с монитором AOC 24G4HA. Эта модель создана для тех, кто ценит динамику и отклик в каждой детали, предлагая идеальный баланс производительности, комфорта и насыщенного изображения. Основой монитора служит качественная IPS-матрица с диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD 1920x1080. Её матовая поверхность эффективно рассеивает блики, позволяя сосредоточиться на контенте без отвлекающих отражений. Вы будете поражены плавностью и чёткостью картинки благодаря рекордной частоте обновления 200 Гц и времени отклика всего 1 мс. Это практически стирает границу между вашим действием и реакцией на экране, что критически важно в динамичных играх и соревновательных дисциплинах. Технологии переменной частоты обновления, такие как Adaptive-Sync и совместимость с nVidia G-Sync, гарантируют отсутствие разрывов кадров и микрозадержек, обеспечивая невероятно гладкий и последовательный игровой процесс. Цветопередача этого монитора выходит за рамки обычных решений. Широкий цветовой охват, покрывающий 94,1% пространства DCI-P3 и 120,4% sRGB, обеспечивает невероятно насыщенные и реалистичные цвета. Поддержка стандарта HDR10 добавляет глубины изображению, расширяя диапазон контрастности и делая тёмные сцены детализированными, а светлые участки — яркими без засветов. Углы обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали сохраняют цветопередачу и контрастность независимо от вашего положения перед экраном. Забота о здоровье пользователя — неотъемлемая часть концепции этой модели. Встроенные технологии фильтрации синего света и устранения мерцания подсветки позволяют проводить долгие часы за работой или игрой без излишней усталости для глаз. Эргономичная подставка предлагает исключительную свободу настройки: вы можете регулировать высоту монитора в диапазоне 130 миллиметров, наклонять его, поворачивать влево и вправо, а также установить в портретный режим, повернув на 90 градусов. Универсальное крепление VESA 100x100 миллиметров даёт возможность закрепить монитор на кронштейне или стене. Для подключения доступны современные интерфейсы: два порта HDMI версии 2.0 и DisplayPort, а также выход на наушники. Встроенные динамики и фирменная утилита для настройки AOC G-Menu дополняют список полезных возможностей.