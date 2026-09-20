Монитор FragMachine 24.5" F245IR240 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор FragMachine 24.5" F245IR240 Black
Монитор FragMachine 24.5" F245IR240 Black Монитор FragMachine F245IR240 - это 24.5-дюймовый игровой монитор с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 240 Гц. Он обеспечивает плавный и быстрый игровой процесс, благодаря технологии AMD FreeSync Premium Pro, которая устраняет разрывы и задержки изображения, а также минимизирует лагов. Монитор оснащен IPS матрицей и WLED подсветкой, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Время отклика составляет всего 1 мс, а максимальная частота обновления кадров достигает 240 Гц, что гарантирует отсутствие размытия и задержек в динамичных играх. Монитор имеет матовое покрытие экрана, которое уменьшает блики и отражения, делая изображение более комфортным для глаз. Яркость составляет 350 кд/м?, а контрастность - 1000:1, что обеспечивает отличную детализацию и глубину изображения. Монитор поддерживает различные интерфейсы видео, включая DisplayPort, HDMI и VGA (D-SUB), что позволяет подключить его к различным устройствам. Стандарт крепления VESA 100x100 мм позволяет установить монитор на стену или другую поверхность. Вес монитора составляет всего 4 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. В комплект поставки входит монитор с подставкой и документация. Выбирая монитор FragMachine F245IR240, вы получаете высококачественное изображение, плавную и быструю игру, а также удобство использования благодаря различным интерфейсам и возможности крепления на стену.
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Теги товара: 24", 240 Гц, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 24", 240 Гц, с колонками
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