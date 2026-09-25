Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301)
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301)
Монитор 23,8 Acer Nitro KG0, FHD, IPS, 2xHDMI(2.0), DP(1.4), Black Nitro KG240YW3biip UM.QX0CD.301 – это устройство, разработанное для обеспечения комфортного и качественного изображения в различных сценариях использования. Монитор имеет диагональ 23,8 дюйма и разрешение Full HD (1920x1080), что позволяет отображать детализированное изображение. Тип матрицы IPS (LED) гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, а матовое покрытие снижает блики и обеспечивает комфортный просмотр даже при ярком освещении. Игровые возможности монитора включают поддержку технологии AMD FreeSync, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров видеокарты, минимизируя разрывы изображения и обеспечивая плавный геймплей. Высокая контрастность 1000:1 и динамическая контрастность до 100000000:1 обеспечивают глубокие черные цвета и яркие цвета, что делает изображение более реалистичным и захватывающим. Частота обновления составляет 144 Гц, обеспечивая плавное отображение динамичных сцен. В комплектацию входит кабель HDMI для подключения к компьютеру или другим устройствам. Поддерживаются интерфейсы 2xHDMI и DisplayPort. Монитор имеет стандартное разрешение Full HD и цветовой охват sRGB 99%. Подставка классическая, а размер крепления VESA 100x100 позволяет установить монитор на стену или использовать с альтернативным креплением. Гарантийный срок составляет 1 год. Монитор имеет черный матовый корпус с прямоугольным дизайном. Широкое основание и тонкая рамка с закругленными углами придают ему современный и стильный внешний вид.
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Теги товара: 240 Гц
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 240 Гц
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