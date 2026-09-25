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Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301)

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Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - фото 1
Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - фото 2
Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - фото 3
Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - фото 4
Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - фото 5
Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - фото 6
Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - фото 7
Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - фото 1
  • Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - фото 2
  • Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - фото 3
  • Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - фото 4
  • Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - фото 5
  • Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - фото 6
  • Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - фото 7
  • Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 360 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738310
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301)
10 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Игровой
Да
Особенности
Low Blue Light, подсветка без мерцания (Flicker-Free), Trace Free
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
14
Габаритные размеры с подставкой
539.2х419.8х210.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х40х13
Вес, кг.
4.6

Описание товара Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301)

Монитор 23,8 Acer Nitro KG0, FHD, IPS, 2xHDMI(2.0), DP(1.4), Black Nitro KG240YW3biip UM.QX0CD.301 – это устройство, разработанное для обеспечения комфортного и качественного изображения в различных сценариях использования. Монитор имеет диагональ 23,8 дюйма и разрешение Full HD (1920x1080), что позволяет отображать детализированное изображение. Тип матрицы IPS (LED) гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, а матовое покрытие снижает блики и обеспечивает комфортный просмотр даже при ярком освещении. Игровые возможности монитора включают поддержку технологии AMD FreeSync, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров видеокарты, минимизируя разрывы изображения и обеспечивая плавный геймплей. Высокая контрастность 1000:1 и динамическая контрастность до 100000000:1 обеспечивают глубокие черные цвета и яркие цвета, что делает изображение более реалистичным и захватывающим. Частота обновления составляет 144 Гц, обеспечивая плавное отображение динамичных сцен. В комплектацию входит кабель HDMI для подключения к компьютеру или другим устройствам. Поддерживаются интерфейсы 2xHDMI и DisplayPort. Монитор имеет стандартное разрешение Full HD и цветовой охват sRGB 99%. Подставка классическая, а размер крепления VESA 100x100 позволяет установить монитор на стену или использовать с альтернативным креплением. Гарантийный срок составляет 1 год. Монитор имеет черный матовый корпус с прямоугольным дизайном. Широкое основание и тонкая рамка с закругленными углами придают ему современный и стильный внешний вид.



Теги товара: 240 Гц

Отзывы о товаре Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301)




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Характеристики
Бренд
Acer
Игровой
Да
Особенности
Low Blue Light, подсветка без мерцания (Flicker-Free), Trace Free
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
14
Габаритные размеры с подставкой
539.2х419.8х210.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор 23,8 Acer Nitro KG0, FHD, IPS, 2xHDMI(2.0), DP(1.4), Black Nitro KG240YW3biip UM.QX0CD.301 – это устройство, разработанное для обеспечения комфортного и качественного изображения в различных сценариях использования. Монитор имеет диагональ 23,8 дюйма и разрешение Full HD (1920x1080), что позволяет отображать детализированное изображение. Тип матрицы IPS (LED) гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, а матовое покрытие снижает блики и обеспечивает комфортный просмотр даже при ярком освещении. Игровые возможности монитора включают поддержку технологии AMD FreeSync, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров видеокарты, минимизируя разрывы изображения и обеспечивая плавный геймплей. Высокая контрастность 1000:1 и динамическая контрастность до 100000000:1 обеспечивают глубокие черные цвета и яркие цвета, что делает изображение более реалистичным и захватывающим. Частота обновления составляет 144 Гц, обеспечивая плавное отображение динамичных сцен. В комплектацию входит кабель HDMI для подключения к компьютеру или другим устройствам. Поддерживаются интерфейсы 2xHDMI и DisplayPort. Монитор имеет стандартное разрешение Full HD и цветовой охват sRGB 99%. Подставка классическая, а размер крепления VESA 100x100 позволяет установить монитор на стену или использовать с альтернативным креплением. Гарантийный срок составляет 1 год. Монитор имеет черный матовый корпус с прямоугольным дизайном. Широкое основание и тонкая рамка с закругленными углами придают ему современный и стильный внешний вид.


Теги товара: 240 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301) - по цене 10360 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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